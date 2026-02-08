臨終病人喉嚨「呼嚕聲」非痰液！家屬堅持抽痰抽出血水

三總澎湖分院內科主任吳聲政分享臨終照護經驗，許多家屬聽到末期病人喉嚨發出「呼嚕、呼嚕」聲音時，會誤以為是痰液阻塞而要求抽痰，但這種聲音並非真正的痰液，反覆抽痰可能造成病人更大痛苦。

許多家屬聽到末期病人喉嚨發出「呼嚕、呼嚕」聲音時，會誤以為是痰液阻塞而要求抽痰。（示意圖／Pixabay）

吳聲政在社群平台提到，他曾遇過一位家屬因無法忍受老父親發出的聲音，不斷要求護理師抽痰。儘管醫護反覆解釋，家屬仍堅持「不抽就是看他死」。為了安撫家屬，護理師只能一次次將管子探入，結果機器裡抽不出任何痰液，反而因管子反覆摩擦、刺激脆弱的黏膜，老人家開始劇烈嗆咳，最後抽出來的是鮮紅色的血水。

吳聲政說明，臨終常聽到的「呼嚕呼嚕聲」在醫學上稱為Death Rattle，也稱作瀕死喉音或臨終嘎音，不是真的痰，而是因為吞嚥反射消失，口咽分泌物在呼吸時震動產生的聲音。他強調，這對處於昏迷狀態的病人來說就像在打呼，病人感受不到窒息感，反而是抽痰的動作會讓他們在平靜中被痛醒。

臨終常聽到的「呼嚕呼嚕聲」在醫學上稱為Death Rattle，也稱作瀕死喉音或臨終嘎音。（圖／Photo AC）

吳聲政指出，由於分泌物位置較深，抽痰管吸不到，可能會造成不必要的傷害與出血。他建議，當聲音出現時，家屬可以輕輕將病人側臥讓分泌物自然引流，用棉棒沾水濕潤口唇，並靠近病人耳邊好好道愛、道謝、道別，因為聽覺是最後消失的感官。

吳聲政提到，有些臨終病人身上會使用耳後貼片藥物scopolamine，透過減少唾液和呼吸道分泌量來降低痰音產生的機會，但貼片通常要數小時以上才會慢慢發揮效果，且對每個人幫助並不一定明顯。他表示，在緩和醫療裡，當確認病人沒有呼吸窘迫，而這個聲音也無法透過抽痰有效改善時，不作為或許是更高層次的慈悲。

