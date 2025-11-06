臨老入花叢差點被騙200萬！台中77歲阿公墜愛情陷阱…抵押房產買黃金

記者吳泊萱／台中報導

台中77歲老翁臨老入花叢，差點被詐騙集團騙走畢生積蓄。（圖／翻攝畫面）

台中一名77歲陳姓老翁，透過網路交友大談黃昏之戀，結果掉進詐騙集團陷阱，竟抵押房產貸款200萬，跑到銀行匯款表示要投資黃金，幸好行員察覺異狀報警攔阻，經員警勸說後，老翁這才發現上當，打消匯款念頭，保住老本。

豐原警分局翁子派出所警員蔡昆霖，於11月3日下午1時53分許，接獲轄內銀行報案，行員表示，一名77歲陳姓老翁前來申辦黃金存摺業務，但對投資流程一知半解，詢問原因時，老翁坦言是「網路認識的女性朋友」推薦他投資。行員懷疑老翁遭詐騙，立即通知警方到場了解。

廣告 廣告

老翁遭女網友洗腦投資黃金，抵押房產貸款200萬，差點被騙走。（圖／翻攝畫面）

員警到場了解發現，陳翁在幾個月前透過臉書交友社團認識一名女網友，兩人互動頻繁，陳翁在對方甜言蜜語下，逐漸產生信任與感情，對方見時機成熟，不斷鼓吹老翁投資黃金享高報酬，還保證穩賺不賠，隨後引導老翁前往不明網站申辦會員投資。

由於陳翁未曾辦理過黃金存摺帳戶，為了籌錢投資，還拿房產抵押借貸200萬，準備依對方指示前往銀行辦理，幸好行員察覺異狀報警攔阻。經員警苦口婆心勸阻後，老翁這才驚覺上當，打消開戶念頭，並前往派出所報案製作筆錄，成功守住老本。

翁子派出所所長曾明欽呼籲，網路交友應保持警覺，對於未曾謀面、僅透過網路聯繫的對象，若對方提出任何金錢相關要求，應立即停手並提高警覺，如有任何疑慮，應立即撥打165反詐騙專線查詢，或至鄰近派出所尋求諮詢，才能保護好自身財產安全。

更多三立新聞網報導

婚宴上阿秋霸出事了！她被健身女網紅「折斷右手」求償142萬…法官不准

租屋養老遭拒！台中75歲長者「找40間租屋」全碰壁…房東聽年齡秒拒絕

抱病參加定期會！苗栗「8連霸市民代表」蘇文霸病逝…享壽70歲

豬瘟專案報告曝！懲處2基層、高官安全下庄…中市府：防疫措施成效顯著

