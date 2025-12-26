自中國走私｢喵喵」原料100公斤 3毒梟遭起訴

林姓男子夥同呂姓、周姓男子，自中國廈門走私來的「喵喵」先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」近100公斤來台。基隆地檢署偵結，將林等3人依涉犯懲治走私條例等罪起訴。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署指揮法務部調查局航業調查處基隆調查站等單位，8月成功攔截1批從中國廈門走私來的「喵喵」先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」近100公斤，循線緝獲毒梟林姓男子等3人，今(26日)將林等3人依涉犯懲治走私條例等罪嫌起訴。

起訴指出，財政部關務署基隆關查緝人員8月間，發現一批從中國廈門進口來台的玻璃瓶可疑，通報航調處基隆調查站追查，發現該批貨物已轉運至新竹物流公司台南麻豆營業所，報請基隆地檢署指揮偵辦攔截該批貨物，發現玻璃瓶內，夾藏「喵喵」先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」10桶，合計淨重95公斤餘。

由於「1-甲基苯基-1-丙酮」為4級毒品，一旦闖關成功，製成數10萬包3級毒品毒咖啡「喵喵」，黑市價格逾4000多萬。檢警循線先至台南麻豆，逮捕領取包裹的林男，拘提在附近的呂男，再至高雄左營區逮另名共犯周男；隔天向法院聲請羈押3人獲准。

檢警查出，該批毒品是由林出資台幣50萬元，周拿著50萬至中國廈門找人，將毒品分裝夾藏在玻璃瓶後，安排不知情的貨運公司將毒品運來台灣，呂則提供收件人資訊；檢方認定林等3人共謀，走私「喵喵」先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」來台，涉犯毒品危害防制「運輸第4級毒品」，與懲治走私條例「私運管制物品進口」等罪起訴，並將林等3人移審至法院。

