自中國走私213萬包毒咖啡原料 大型運毒集團首謀求刑6年

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園地檢署今年9月指揮海巡署苗栗查緝隊、台中警方破獲專門自中國走私毒品原料大型運毒集團，起出高達1.42公噸四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」，檢方認為該四級毒品不僅數量龐大、且純度極高，可供製成新興毒品咖啡包多達213萬包，檢方以毒品罪嫌起訴6名男子，其中黃姓主嫌向法院具體求處有期徒刑6年，另5人則分別求刑2年7月至1年9月。

全案係海巡署苗栗查緝隊接獲情資，報由桃園地檢署指派緝毒專組檢察官蕭博騰指揮偵辦，經調取相關事證比對分析，先於今年9月24日在基隆港，扣得被告等人以清潔劑名義申報進口夾藏第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」罐裝貨物58桶(總純質淨重 1.42公噸)及化學品甲胺17桶(毛重0.4公噸)。

專案小組趁運毒集團成員尚未發覺毒品已遭查獲機會，陸續逮捕前來領取毒品之林姓、蘇姓、顏姓、莊姓、羅姓等5名毒販，另於11月23日在機場拘提由柬埔寨返國黃姓主嫌。

檢方認為，1.42公噸四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」數量甚鉅，該物品經溴化及胺化後可製成213萬包之毒品咖啡包，對我國國民身心健康及社會風氣具有潛在重大惡害，然黃姓主嫌(在押)其參與犯罪之程度較為深入，且在遭查獲之後飾詞狡辯，犯後態度不佳，請量處有期徒刑6年，另莊姓男子供出毒品來源，因而查獲黃姓主嫌，犯後態度尚佳，請量處有期徒刑1年9月；被告顏姓、林姓、蘇姓、 羅姓均坦承犯行犯後態度尚可，請量處有期徒刑2年7月。

