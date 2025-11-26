自主危老重建貸不到款 內政部：修法中央提供擔保

（中央社記者王揚宇台北26日電）內政部持續推動危老重建等政策。民進黨立委張宏陸今天說，民眾反映自主危老重建去銀行貸款，卻貸不到款。內政部次長董建宏表示，未來修都更條例時，會將自主都更或危老的信用保證制度加入，由中央做擔保，提供10倍信保額度。

內政部國土管理署24日透過新聞稿表示，台灣面臨人屋雙老及少子化等問題，為提升民眾居住品質，強化建物整體防災與抗災韌性，內政部持續推動都市更新、危老重建及老宅延壽機能復新計畫政策。

立法院內政委員會今天審查立委所提土地法部分條文修正草案，董建宏等人列席並備質詢。今天的議程僅進行詢答，並未進入逐條審查。

張宏陸質詢時提到，內政部鼓勵民眾自主都更或危老重建，但有民眾反映到銀行卻貸不到款，而內政部長劉世芳之前說會與財政部、金管會等單位溝通。

董建宏指出，劉世芳有親自拜會央行總裁楊金龍，楊金龍也對外公布自主都更借貸金額上，不受集中度管制的影響。

張宏陸表示，很多案例指出，民眾在自主危老重建上，去銀行卻貸不到款，這是因為銀行怕申請者還不出錢，但這樣不就跟政府的政策背道而馳，難道對於這些銀行，一點辦法都沒有。

董建宏說，都市更新條例修正時，內政部會將自主都更或危老的信用保證制度加入，由中央都更基金提供10倍的信保額度，由中央做擔保。

張宏陸也說，雖然這是一個解決方式，但政府的威信卻沒了，因為政府鼓勵人民不用透過建商也可以自己蓋，現在銀行卻不貸款，根本是在欺負這些人。此外，或許管不著私人銀行，但如果是公股行庫公然違反國家政策、不執行總統政策，這種的董事長應該下台。

董建宏表示，內政部會持續跟財政部、金管會溝通，要求公股銀行一定要優先承辦相關業務。（編輯：翟思嘉）1141126