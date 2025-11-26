自主危老重建貸不到款？ 內政部：修法「由中央做擔保」

民進黨立委張宏陸今天在質詢時指出，很多自主危老重建跟銀行貸不到款；內政部次長董建宏表示，《都市更新條例》修法時，會加入信用保證制度，由「中央都市更新基金」提供十倍信保額度來做擔保。（擷取自國會頻道）

內政部持續推動都市更新、危老重建及老宅延壽機能復新計畫政策等，除公辦都更、民辦都更外，更積極推動自主更新。民進黨立委張宏陸今（26）天在質詢時指出，很多自主危老重建跟銀行貸不到款；內政部次長董建宏答詢時表示，《都市更新條例》修法時，會加入信用保證制度，由「中央都市更新基金」提供十倍信保額度來做擔保。

立法院內政委員會今天審查《土地法》修正草案，張宏質詢時指出，內政部一直鼓勵民眾自主都更或是危老重建，但跟銀行貸不到錢，內政部長劉世芳日前曾說會跟財政部、金管會溝通。

董建宏表示，劉世芳親自拜會央行總裁楊金龍，楊已經對外公布，自主都更不受集中度管制的影響，也就是不受《銀行法》第72條之2的影響，銀行團還是可以借。

張宏陸指出，內政部應該聽見很多案例是銀行不貸，其原因就是怕自主重建的這些人還不出錢來，但這跟政府的政策背道而馳，內政部對銀行一點辦法都沒有嗎？董建宏表示，《都更條例》要修正的時候，內政部會將自主都更或是違老的信用保證制度加入，由中央都更基金提供十倍的信保額度，中央做擔保，協助這些危老重建或都更。

張宏陸說，中央擔保是解決方式，但政府威信沒了，私人銀行管不著，但公股行庫不照辦理董事長就下台，賴清德總統的政策都不執行了，董事長就不用當了，財政部長也要下台，因為他們公然違反國家政策，這種人不配在這個位置，「我如果是部長一定硬起來」。

董建宏連忙說，劉世芳很強硬，內政部會持續跟財政部、金管會溝通，要求公股銀行一定要優先承辦相關的自主都更或危老重建的借貸，落實中央政策。

