自主更新重建15年僅核定補助46件

攤開內政部都市更新入口網統計資料，2011至2024年、長達15年，自主更新中的重建類補助核定件數僅46件，累積補助金額約1.24億元。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕近期內政部積極推動「自主都更」，甚至強調地主不用跟建商分容積，但攤開內政部都市更新入口網統計資料，2011至2024年、長達15年，自主更新中的重建類補助核定件數僅46件，累積補助金額約1.24億元。

自主更新重建類 1年平均僅3件核定補助

房產業者指出，若依照該統計數據，1年平均僅核定3.06件、1件平均補助金額不到300萬元、約269.57萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，自主更新會實務上會遇到許多問題，包括整合過程中每個屋主的想法不一樣，加上人多意見多，需要一個能夠整合解決問題的關鍵人士，同時間地主對於興建過程也不是那麼專業，還有資金借貸的問題，因此常見的還是建商下去整合的機會比較高。

根據都市更新入口網站的自主更新補助專區顯示，自主更新分兩類，包括重建類以及整建維護類，前者就是所謂的自主都更，15年來，兩類共核定補助件數為199件，核定補助金額5.68億元，其中重建類僅46件、補助金額約1.24億元，而整建維護類則有153件、補助金額約4.44億元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，自主都更獲得補助件數少的原因，一來大部分都更案實施者是建商，自主都更案數量本來就少，獲得補助的自然更少；再者，自主都更案往往是社區內住戶自己跑流程，部分委託顧問公司辦理，而住戶不見得是專業人員，可能不熟悉申辦補助的管道所致。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，自主更新光是從最初步的更新單元的範圍確認、產權釐清、建築規劃、容積估算、成本計算、預期收益分配，到同意書募集、劃定計畫書製作、送核都需要專業顧問協助，而後面的事業計畫、建築計畫、信託、融資等重建啟動工作，還有各項標章的認證保證金，不但行政關卡重重，隱含的必要成本也很高，而權變、發包、驗收、分屋、選配，乃至招商、銷售，都需要市場、工程、財務、貸款等第三方公正角色協助。如果自主更新未來要成為民眾的重要都更途徑之一，則如何健全以市場視角導入健全的全案管理機制，將成為政策的成敗關鍵，也考驗各地方政府培力民間專業人員深度與協作的成果。

