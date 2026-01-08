自主籌畫展創意 學前教育玩出新高度

馬來西亞吉隆坡慈濟國際學校幼兒園，日前舉辦了一場別開生面的「主題教學」成果展。小朋友們精神飽滿地登場，帶著歌聲、舞蹈和創意作品，向家長們展示一個學期以來的學習成果。

進行安檢、替護照蓋上印章，小朋友完美複製登機前的標準作業。吉隆坡慈濟國際學校，四歲和五歲的幼兒，經過一學期的學習，終究要展現「主題教學」的成果。

教師 拉惹努蒂妮：「我們傳統的方式 一切都由老師準備，還有全部都是家長幫忙完成，最終成品就是師長的模樣，變成了他們是呈現者，我們希望以學生為中心，我們想要看到孩子的創意力，我們也想要他們從零開始，像大人一樣思考去籌畫他們想做的。」

廣告 廣告

五歲班的小朋友，以馬來西亞為主題，從食物、文化習俗和傳統遊戲中學習，感受多元文化的魅力，新月風箏就是馬來西亞最具代表性的傳統遊戲。

家長 黃得為：「他從這個主題上面，生活上面、食物上面，就讓他去了解馬來西亞，所以我們覺得這樣子的一個，做法很自然，我們不用他去背東西，讓小孩子很容易去學習到，本來很複雜的東西。」

四歲的孩子透過探索自我，學習基本的生活管理，建立信心和獨立性。其中有一班小朋友，決定探索最喜愛的交通工具，飛機。

教師 林月娥：「因為現在他們是在3歲到4歲之間，所以他們的小肌肉發展的時候，他們需要用剪刀，然後他們需要用他們的小指頭，來扒那個紙貼，所以對他們來說是挑戰的，所以在這方面，這些教具，都是孩子自己來完成的。」

主題教學，不僅是一種教學方式，更是一種生活化的教育，必須有家長的配合。孩子的成長路上，父母的陪伴是最大的幸福。

更多 大愛新聞 報導：

吉蘭丹慈濟人文學校 戶外結業典禮

歲末發放送祝福 感恩尊重愛迎接新年

