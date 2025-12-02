自住客選房新公式「通勤＋生活半徑」 富宇雙案完美對位
台中房市在產業拉力下自住需求熱度不減，隨著台積電確定在中科推進1.4奈米先進製程廠，新一波高薪科技人才將在未來數年陸續進駐，另外台中精密機械科技創新園區擴張，使市政特區、西屯逢甲生活圈的居住需求同步升溫。
其中，富宇建設推出的兩大新案富宇「市政大道」、「富美圖」，因地段條件不同，正吸引不同類型自住族比較評估。「富美圖」基地位置位處西屯逢甲商圈、水湳生活圈核心，規劃21～32坪的2至3房，生活機能密集、步行可達商店、餐飲與大型商圈。
「富美圖」因2020年通車啟用「科湳愛琴橋」的開通，成為中科生活圈一環，加上區段大型基地開發案稀少，該案又逢甲商圈的文教區，周邊除了逢甲大學、中國醫大兩所台中知名學府外，還有僑光科大、西苑高中、西屯國小等，因此具備完善的教育資源，成為雙薪小家庭與中小企業主、科技業心目中首選地段。
未來更有滿手好牌的水湳經貿園區、漢翔路打通的利多計畫。據了解，「富美圖」已購客中，不少自住客看重「生活半徑」概念，除了通勤時間，也加上託育、採買、家人就學以及未來增值等項目。
另外，仔細觀察另一個案「市政大道」則是位於南屯市政核心，鄰近七期市政路期與公益路軸線，主攻36～44坪的3、4房產品。社區規模大、車位與電能規劃完整，訴求家庭型與重視通勤效率的買方。因基地位置可快速銜接市政路、中彰快速道路，被不少精密機械園區族群視為「上下班時間可控」的南屯選項。
值得注意的是，兩大案地段屬性不同，自住客的選擇意外相當契合，隨著產業向心力增加、通勤友善、生活機能明確且格局符合家庭需求的建案，「市政大道」與「富美圖」正是兩種不同生活節奏的縮影，各自對應不同族群的城市居住想像。
房仲指出，隨台積電建廠效應擴散，中科周邊將產生更緊密的人流移動，住宅市場短中期需求具支撐力，而台中精科園區產業第三期開發計畫、春安產業園區加持下，兩區都有望吸引大批就業人口進駐，雖然對自住客而言，「選得住、住得久」的產品，更勝追逐短期行情，但有著產業庇佑的區段，未來將更顯需求與保值性。
