自住10年百萬退稅飛了！他拿信用卡帳單佐證 仍敗在這細節
許多人以為只要房屋確實自住、換屋後符合自住需求，就能適用房地合一稅重購退稅。不過，就有民眾因換屋申請重購退稅時，雖主張在舊屋實際居住超過10年，最終仍因戶籍登記時間點不符規定，被認定不符合「重購自住房地」資格，原本可扣抵的97萬餘元稅額全數落空。
王先生（化名）在2019年取得高雄左營房地，之後因家庭人口增加及居住規劃需求，於2020年3月再購入高雄仁武房地作為新住處。2021年5月出售左營房地後，申報房地合一稅時主張符合「先購後售」重購退稅規定，原本應繳約97.7萬元稅額全數扣抵，因此自繳稅額為零。
不過，國稅局查核發現，王先生在購入仁武新屋時，左營舊屋並未有本人、配偶或未成年子女設籍，因此認定舊屋當時不符合自住房地資格，否准適用重購退稅，補徵97.7萬元稅款。
王先生不服提出訴願，主張自己與兒子實際居住左營房地超過10年，也提出信用卡帳單、保險繳費通知等資料佐證，且在出售前已將戶籍遷入左營房地，認為應符合自住房地條件。
但財政部指出，房地合一稅重購退稅制度的目的，是協助民眾因換屋需求出售原有自住房地後，再購入新的自住房地，因此「先購後售」案件必須以原本持有的房地已屬自住房地為前提。
財政部說明，自住房地除了實際居住外，法律也要求本人、配偶或未成年子女辦完戶籍登記，由於戶籍登記屬於客觀且明確的認定標準，因此必須同時符合「設籍」與「居住」兩項條件，才能適用相關租稅優惠。
不過，王先生是在2020年3月購入仁武新屋後，直到2021年2月才將戶籍遷入左營舊屋，代表在購買新屋當下，左營房地尚未符合自住房地資格，因此無法被認定為「重購自住房地」，即使後續補辦戶籍或確有長期居住事實，也不影響結果。最終，王先生原本申報扣抵的97.7萬元房地合一稅額全數失效。
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