自來水中飄油味！基隆市府要查了 自來水公司曝賠償

空拍八堵抽水站及附近水面空拍畫面。（圖／東森新聞）





基隆安樂區信義、安樂、七堵、仁愛4區好幾個社區，很多居民都反應自來水有味道，里長表示，有七、八成民眾不敢喝污染的水源，自來水公司視察發現基隆河遭到八堵抽水站油汙汙染，基隆市府也表示將追查汙染源。

基隆河有油汙空拍畫面。（圖／東森新聞）

基隆市信義、安樂、七堵、仁愛4區許多民眾反映自來水有油味不敢喝，只好拿著大小的寶特瓶，在水車旁邊準備取水。事發在27日早上，有民眾不斷向里長反映，家中自來水中飄出油的味道，台灣自來水公司獲報之後，立刻到基隆河視察，發現河水遭到八堵抽水站油汙汙染，油汙從基隆河上游往下游，再流至基隆安樂仁愛、信義區、七堵，總共有上千戶通報。

自來水公司也表示，一發現基隆河有油汙，馬上就要求八堵抽水站停止抽水，改從新山水庫供應民生用水，而自來水公司也更強調，受災戶賠償3度，自行清洗水塔會再加賠2度，總計下來賠45元，而附近商店的水也都被民眾搶光，根本沒有水可以用。

