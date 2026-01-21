自來水公司修水管意外 新北大道淹水「馬路變小河」

新北市今（21）日發生一起意外，下午1時許泰山區新北大道五段與民生路口，往新莊方向車道上突然不明原因淹水，附近用路人與民眾傻眼陸續打電話報案，警、消人員獲報趕赴現場協助交管與疏導，所幸為造成交通事故。

新北市泰山區新北大道五段下午突然淹水。（圖／翻攝畫面）

新北市地政局表示，本次淹水起因為自來水公司修繕水管，在新北大道端放水減壓排水不及，造成新北大道路側部分淹水，塭仔圳工區協助將積水經由箱涵引進貴子坑溪，至下午1點50分左右淹水狀況已經解除。

淹水影響車輛通行。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

快儲水！全台6縣市12日停水「最長10小時」

趕快儲水！「7縣市」1/5大規模停水 最長達8小時

8縣市今大停水！最長9小時沒水用 影響範圍一次看