自來水園區聖誕音樂會 史努比與市民朋友在樂曲中共度佳節

圖▲自來水園區聖誕音樂會，MOMO家族帶動唱跳。(圖/臺北自來水事業處提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

自來水園區公館聖誕季「冬日幻響」系列活動，12月21日 進行活動重頭戲－「聖誕音樂會」，MOMO家族、葉樹涵教授與臺師大管樂隊合唱團，與大小市民朋友還有園區中各式史努比造型氣偶，一起在雋永的樂曲提前歡度聖誕佳節。

圖▲郭昭巖議員、在地里長、商圈協會理事長及貴賓齊聚自來水園區。

北水處表示，今晚的音樂饗宴，包含有郭昭巖議員、在地里長、商圈協會理事長及各界貴賓都齊聚在自來水園區，與大小市民朋友一起欣賞MOMO家族帶動唱跳，以及葉樹涵教授率領「臺師大管樂隊」及合唱團演出的磅礡雋永樂曲，除此之外，現場匯集公館夜市人氣小吃及特色店家攤位，自來水園區更特別準備溫暖熱飲及完成任務換湯圓的小活動，讓市民朋友在寒風中也有一個最溫暖的聖誕佳節，現場截至晚間6點30分已湧入超過6千5百人次一起過聖誕。

圖▲MOMO家族帶動唱跳。

北水處說明，公館聖誕季活動將一路持續到12月31日，史努比與聖誕燈飾將陪伴市民朋友共度聖誕及年末，有關「2025公館聖誕季」更多訊息請上臉書搜尋「自來水園區」粉絲團、來電02-83695104洽詢自來水園區，或至官網活動頁面https://reurl.cc/mkDoaV查詢。