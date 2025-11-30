即時中心／廖予瑄報導

日前基隆河突然遭油污污染，並造成基隆市與新北市汐止區15.2萬戶（基隆約10.5萬戶、汐止約4.7萬戶）的自來水出現油耗味。對此，台灣自來水公司今（30）日也立即發出聲明表示，經多項檢測後，已完全排除自來水中的異味，「符合飲用水水質標準」，並提出3項補償措施另外；另外，台水也強調，已在28日赴警局報案，「期盼司法單位儘速追緝污染者。」

台水公司聲明全文：

針對基隆河遭受油污污染事件，台灣自來水公司今（30）日聲明，本次河川污染事件，台水公司展開全面應變作業，包括清洗淨水單元設備、加強進水管理、啟動管網大規模排水與循環沖洗以及密集採樣檢測等，經多輪水質檢測結果均顯示符合飲用水水質標準，確保自來水已完全排除異味，請民眾安心使用。針對此事件，台水公司啟動補償措施：

廣告 廣告

1、水費減免3度。

2、若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度。

3、如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

台水公司表示，本月27日清晨6時26分，台水公司人員於基隆河八堵抽水站例行巡查，發現河面出現油污情形，立即依應變程序停止抽取基隆河原水，迅速切換新山水庫供水等緊急處置。7時14分通報基隆市環保局，環保單位到場後，巡查周邊溝渠及基隆河段上游，發現崇智橋、八堵抽水站、暖江橋與碇內加油站周邊少量油污漂浮，立即設置攔油索，並持續追查污染源，目前尚未查獲實際污染行為人。

本次事件除影響基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山等區約10.5萬戶，新北市汐止區亦有4.7萬戶，直接影響民眾日常生活。台水公司已於11月28日前往基隆市警察局八堵分駐所正式報案，期盼司法單位儘速追緝污染者。台水公司再次重申，污染公共水源、影響民生用水之行為，性質重大，絕不能輕縱。

台水公司同為受害者，自事件發生第一時間啟動緊急處置程序，並全力配合環保及司法單位追查污染源頭，期盼污染者能儘速依法究責，以保障公共水源安全。台水公司籲請基隆市政府環保局依「水污染防治法」加強稽查作業，並針對污染者採取最嚴厲之法律處分，同時商請地檢署協助追查，務必將污染者繩之以法，以維護公共用水安全與社會公義。

原文出處：快新聞／自來水好臭！基隆河遭油污染 台水祭3補償措施

更多民視新聞報導

明天5地有雨！週二入夜起變天「北部有感降溫」 最冷只剩13度

以為靠自己才叫獨立？真正的獨立是敢說出「我需要」

最新／砍傷「夜店大亨」夏天倫 嫌犯抓到了

