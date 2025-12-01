自來水有汽油味 基檢出手了
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
基隆市近日傳出用水出現汽油味，雖然水公司11月30日表示檢測已無油污，但仍有民眾反映水有異味，基隆市政府環保局以水公司業已違反飲用水管理條例，此事情節重大，開罰50萬元，基隆地檢署今（1）日發出新聞稿表示，已經透過檢、警、環聯繫平台立即組成專案小組，指派國土暨環保專組之檢察官負責偵查。
基檢表示，針對基隆市自來水於11月27日起充斥油味乙案，因事涉人民用水安全之確保，本署透過檢、警、環聯繫平台，於今（1）日與基隆市環保局、基隆市警察局開會就相關案情進行研析，並立即組成專案小組，指派國土暨環保專組之檢察官負責偵查。
基檢強調，後續將會與相關單位保持密切聯繫，釐清整起事件是否涉及水污染防治法或其他法規，如涉有刑事不法，必將秉持依法、嚴謹、迅速之原則，詳盡查辦，以維公共利益及社會大眾用水之安全。
基隆河八堵抽水站附近河面上月27日發現油污，造成供應基隆市5區（仁愛、安樂、信義、七堵、中山區）與新北市1區（汐止區）部分地區，超過15萬戶的民生用水大受影響。
地方民眾因家中自來水飄出刺鼻汽油味，無奈只能自行買水。台水公司雖然派出水車為民眾送水，並表示，本次河川污染事件，台水公司展開全面應變作業，包括清洗淨水單元設備、加強進水管理、啟動管網大規模排水與循環沖洗以及密集採樣檢測等，經多輪水質檢測結果均顯示符合飲用水水質標準，確保自來水已完全排除異味，請民眾安心使用。
不過，基隆市環保局仍認定台水公司違反飲用水管理條例開罰50萬元，同時，檢方也主動分案偵查。
照片來源： 翻攝自台灣自來水公司官網
