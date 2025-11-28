自來水有油味 每戶賠償3度

基隆河八堵抽水站前河面發現有油汙且部分地區民眾陸續反映自來水出現油味，環保局隨即前往汙染點採樣檢測並布設攔油索。（基隆市政府提供）

基隆河八堵抽水站前河面二十七日發現有油汙，部分地區民眾也陸續反映自來水出現油味，工務處、環保局隨即前往汙染點採樣檢測並布設攔油索，自來水公司第一時間停止自基隆河取水，改以新山水庫作為水源維持穩定供水；立委林沛祥二十八日與自來水公司研議後續處理，自來水公司說明目前供水已恢復正常，並將對受影響用戶每戶賠償三度，若自行清洗水塔再加賠償二度。

環保局長馬仲豪表示，環保局接獲通報後立即派員自下游往上游巡查，於崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站一帶發現少量油汙漂浮，現場量測水質均無異常，後續採樣送實驗室複驗；工務處亦協請環保局在河面佈設攔油索，同時加強周邊溝渠及河段巡查，持續查察是否有違規排放行為。

在供水安全部分，目前八堵抽水站水源由新山水庫供應，台水公司亦已完成相關設施清理，並加強原水及清水檢測，檢測結果均符合飲用水水源水質標準，台水公司並在通報區域擴大排水及循環換水，多次確認水質及氣味以降低對用水之影響。

立委林沛祥二十八日要求自來水公司立即公布補償原則，並指出此次事件雖為突發，但政府部門絕對不能讓民眾產生「被隱瞞」的感受，後續會緊盯汙染源調查、補償落實及環保局的追查作業；議長童子瑋亦指出信義、安樂、七堵、仁愛區陸續傳出自來水出現油味，部分民眾出現身體不適，衣物與家中設備也疑遭汙染，要求環保局全面追查汙染來源，一旦查出不法，必須依法開罰，自來水公司應儘速提出補償方案，包括清洗水塔及管線的補助、用水量異常減免等應完整納入評估。

自來水公司回報供水已改以新山水庫輸送，出廠水質均正常，受影響戶將每戶賠償三度，用戶自行清洗水塔再加賠償二度，委外清洗水塔則需檢具核銷由各廠所辦理。