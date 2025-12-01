自來水污染風暴！謝國樑：組應變小組、啟動災害準備金
基隆市民自11月27日起陸續發現家中自來水飄出汽油味，影響多日，經基市環保局稽查八堵抽水站及新山淨水場後，認定台灣自來水公司違反飲用水管理條例，處以50萬元罰鍰。基隆市長謝國樑表示，基市府將成立「自來水受污染事件緊急應變及水質安全督導小組」，邀集中央及專家共同強化查源、檢測與通報機制，並動用災害準備金協助補助飲用水、水塔清洗與濾芯汰換等必要支出。謝國樑強調，開罰台水是因為有10萬戶受影響，但最重要的仍是與台水及各單位通力合作，揪出污染元凶。
謝國樑說明，環保局於事件當日即前往八堵抽水站與新山淨水場稽查，確認台水設備維護與應變流程存在缺失，依法啟動裁罰程序。同時，警方與環保單位已調閱沿線監視器，並持續追查可疑排放來源；環境部亦於今日派員到場協助稽查，以加速釐清事件原因。他強調，市府在第一時間啟動跨局處應變，今日也會責成政風處向地檢署告發，盼早日釐清是否有人為排放或其他違法情事。
基市工務處長簡翊哲指出，水車支援送水部分，截至今日下午2點已完成20車次巡迴，主要支援七堵區、安樂區，以及仁愛區光華國宅、中山區西定托嬰中心等地，全市16處托嬰中心已購足短期使用之礦泉水，其中2處需水車供應者已完成支援，托嬰中心預計於周四前完成水塔放水與清洗，並由工務處協調台水於周五前完成檢測。
基市教育處長徐嬿立說明，為確保校園用水安全，各校已陸續完成水塔清洗，並安排水車支援建德國小與安心幼兒園廚房用水。另有28校提報礦泉水需求，市府已緊急採購並配送。今日上午台水已針對信義、仁愛、中山、七堵4區18校進行第二次水塔水檢測；本周亦將完成所有飲水機的水質檢測及濾芯汰換，費用由市府支應。此外，16所學校廚房已著手增設過濾系統，預計年底前全數完成。
基市財政處長謝妙蓮表示，本次自來水污染事件已屬災害應變範疇，將依據《基隆市政府天然災害救災經費處理作業要點》動支災害準備金，用於學校與民眾必要支出，包括水塔清洗、飲用水採購及其它防護措施，減輕市民負擔。
消保官莊惠媛提醒，民眾如因本次事件產生額外支出，請保存購水憑證、水塔清洗收據、油污照片或影片、就醫證明等資料，相關表格已由區公所發送至各里，由里長協助收件。
謝國樑強調，本次事件凸顯台水在設備維護、感測器監測與資訊通報上的缺口，市府已依法裁罰並要求提出具體補強計畫，包括設備更新、監測敏感度提升與流程重整。
針對立委林沛祥提出未來基隆應改用翡翠水庫水源，不該抽取基隆河水，謝國樑表示認同，他強調，基隆部分地區用水長期依賴基隆河原水，但現行淨水程序對部分溶解性污染物仍有其限制，他建議台水須加速投入設備升級與資本改善，全面強化基隆與汐止地區的供水品質。
