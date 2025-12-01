自來水汽油味！基隆市直指「這設備」出包 重罰台水50萬

基隆自來水出現油味，台水公司到場檢測水質。翻攝台灣自來水公司第一區管理處-西勢水庫臉書



基隆市多區自來水27日被民眾反映有「汽油味」，經查是基隆河八堵抽水站受到污染，基隆市長謝國樑昨晚宣布要開罰，今（12/1）基隆市環保局指出，台水公司違反「飲用水管理條例」，情節重大，將處新台幣50萬元罰鍰。

台水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，將向環保局了解開罰原因及內容，內部再來討論，並研議後續處理方式。

本月27日，台水公司人員清晨6時左右於八堵抽水站例行巡查時，發現河面出現油污並回報，台水公司隨即停止抽取基隆河原水，改由新山水庫供水，但已有包括安樂、信義、仁愛、七堵及中山等區民眾受到影響。

廣告 廣告

謝國樑昨表示，八堵抽水站水面油膜感測器為故障狀態，顯見台水儀器不足，對市民造成不便，已明確違反「飲用水管理條例」，市府將開罰。

環保局長馬仲豪今指出，稽查八堵抽水站時，發現水面油膜偵測器有故障情事，是否為延宕通報原因之一，將請台灣自來水公司詳細說明。接下來也會了解相關設備及措施，若有違反水污染防治措施計畫情事，將依《水污染防治法》開罰。

馬仲豪表示，此案可能涉及有投放妨害衛生或有害健康物質，於供公眾所飲水源，造成公共危險之虞，環保局持續會同警察局、台水公司等單位追查污染源，一旦確認是人為不法造成，將依《水污染防治法》及《刑法》公共危險罪章，函請地檢署依法追究刑責。

對於環保局指油膜偵測器故障，台水公司表示，八堵抽水站基隆河取水口水面有2台油膜偵測器，1台已報廢尚未拆除，1台正常運作，但偵測器是透過光射反射感應，並非偵測異味，事發時光線微弱而影響偵測。

更多太報報導

基隆水危機未解！學校水塔仍聞汽油味 市府緊急調度水車、礦泉水應急

全聯台灣鯛魚排含禁藥遭下架！專家曝「這危害」：未來恐無藥可用

花蓮某國中遭爆「老師抄襲學生科展作品」 老師喊冤、教育局回應