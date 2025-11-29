[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

基隆發生自來水油味污染狀況，市民反映包括身體不適、生活受到影響等災情。基隆市議長童子瑋今（29）日前往台灣自來水公司拜會，要求台水正視基隆市民的用水處境，提出更積極且具體的協助措施，首先應該確保民生用水的穩定，未來更應該強化水質檢測的能力。

自來水油汙改善 童子瑋爭取供水措施與設備改善。（圖／童子瑋辦公室）

童子瑋表示，第一，緊急供水措施已經啟動。他已要求台水在基隆派遣大型給水車，目前台水已派出兩部水車協助供水。台水也提供專線服務，若民眾所在區域有用水不足情形，可直接聯繫台水公司第一區管理處（24582233 分機 410–412）。

童子瑋也要求強化抽水站的安全與水質檢測。他指出，在他的要求下，台水已承諾檢討水質檢測方式，並增購設備與儀器，以提升監測能力，避免類似事件重演。

童子瑋強調，週一即將上課，市府與台水務必要在週一前，完成對校園廚房及飲用水的全面檢查，確保孩子能安心飲水與用餐。

童子瑋最後表示，他與議會同仁都在要求台水公司全力處理本次事件，確保狀況持續改善。他呼籲，若市民仍感受到異味或需要協助，可隨時聯絡他的團隊。他將持續與台水、市府保持緊密溝通，全力確保市民用水安全。

