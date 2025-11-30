自來水滿滿汽油味...汐止、基隆人用4天髒水憂傷肝腎 台水最新回應惹議
基隆河八堵抽水站27日發生油污事件，導致新北汐止、基隆多區民眾反映自來水有濃濃汽油味，台灣自來水公司第一區管理處證實消息，表示已展開沖洗作業，並提供減免水費作為補償，今日已排除相關狀況。不過，仍有民眾反映水有異味，擔憂影響身體健康，呼籲相關單位提出更積極的作法。
基隆市議員張之豪28日發文指出，27日起接獲大批民眾陳情，中山區、仁愛區、七堵區、信義區等區域，家中自來水有汽油味，有人洗衣服後衣服上飄滿油，也有人不敢煮飯，就怕一點火會爆炸，甚至有人喝水後產生腹瀉等症狀，事後致電詢問台水竟推托說不知情，經一番追查，發現竟是八堵抽水站遭汽油污染。
張之豪表示，台水在27日早上6時30分發生油污染事件，8時基隆市環保局上前勘查，用攔油索、吸油棉等器材阻止污染擴大，同時也即時截斷八堵抽水站的水，改放新山水庫的水來支應基隆市民用水，不過大量髒水早就流入民眾家中的水管與水塔。
他也說，當天基隆安樂區麥金路甚至有水管破裂，讓近8萬市民無法洗澡，不少民眾「硬洗澡」後發生身體不適狀況，呼籲民眾喝水前注意水是否有異味，並以礦泉水代替日常用水。
台水提3項補償！張之豪：不夠將再爭取
28日台水提出3項補償措施，包含「水費減免3度」、「若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度」，以及若要委外清洗水塔，「可將憑證核銷相關費用」。
張之豪昨（29）日再次發文指出，仍有多位市民反映水質沒有改善，呼籲民眾先喝礦泉水，或是先暫居外縣市，「不要拿自己的身體健康跟污染水對撞，就算日後有補償賠償，也不值得」。
他表示，將水龍頭開到最大放水1小時，等同於接近1度的水，若家裡放了3小時以上的水，水質仍未改善，「那自來水公司的水費減免三度措施就不足，我們應據理力爭。」
台水反應慢一拍？基隆市環保局也失職？
張之豪也質疑，27日早上6點發現油污事件，水公司的反應卻慢了好幾拍，也沒有立即大規模通知相關單位與民眾，基隆市環保局也沒有即時透過民政系統對市民通知警告，導致許多市民已經把污水喝下肚，「此事責任，我必將追查到底。」
汐止民眾也遭殃！洗澡完「身體好癢」
此外，也有新北市汐止區居民發文抱怨，住家水龍頭打開「捧起來聞有汽油味」，也引起大批苦主留言，「汐止茄苳路、中華街、建成路都有，味道非常重」、「福安里也是」、「有味道，現在洗完澡好癢」、「福德里，剛剛放水有聞到淡淡汽油味」。
台水聲明：異味區域已排除、符合用水水質標準
台灣自來水公司第一區管理處今（30）日稍早發布聲明表示，事發後對原水管及供水管網大規模排水與循環沖洗作業，同步進行用戶現場及電話訪視，確保疑似有異味區域之自來水已完全排除，及對該區域進行多輪水質採樣，檢驗均符合飲用水水質標準。
對於部分用戶反映自來水仍有油味的情況，台水公司建議，用戶家中或社區水塔內所蓄存有異味自來水，可先予排放並清洗水塔，重新蓄水，若家中無蓄水設備，可直接打開水龍頭進行排水，待異味散去後再使用，仍有任何疑慮，請撥打客服專線02-24582233轉410~412或1910專線。
台水說OK、汐止民眾不買單！提7大批評要求「積極作為」
然而，今日仍有民眾在「汐止聯盟」臉書社團列出7項批評，質疑台水說水質經改善後沒問題，不過異味依舊在，可能害肝、腎有受損風險，喊話台水應該要更祭出積極的補償措施。
自己（水）說儲水沒問題就請用戶安心飲用；諸不知油經過的管線要多久才能除去異味。有異味就有污染
被污染的水用戶喝了對肝腎都會有問題，台水要如何解決？不是少算2.3度的水費就算了。在地官員要出來啊......
台水說如有異味暫不要飲用，要用戶自行買水。這對嗎？第一時間應該立派水車供用戶使用。
請台水積極主動分發桶裝水...
請在地委員議員里長主出擊不是座在辦公室等民衆投訴
新台五路二段、福安街這一區塊都已有氣油味雖不是很重但已受污染。
這區塊的便利商店已買不到桶裝水
