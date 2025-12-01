自來水臭油汙！基隆市府鐵手腕 開罰台水「50萬」

基隆市長謝國樑，1號下午召開記者會，祭出鐵手腕開罰台水50萬元。（圖／TVBS）

基隆市近日爆發大規模自來水油污事件，影響超過15萬戶居民用水安全，其中基隆市超過10萬戶、汐止區約5萬戶受影響。基隆市長謝國樑於1日下午率領市府團隊召開記者會，宣布對台灣自來水公司開罰50萬元，並啟動多項緊急應變措施，包括追查污染源頭、動用災害準備金補貼民眾支出、安排巡迴送水車等。此事件已引發民眾恐慌，導致許多地區民眾搶購瓶裝水，商店貨架一空。

謝國樑表示，目前最重要的任務是追查污染元凶，找出究竟是誰污染了基隆和汐止民眾的用水。市府已擴大調閱監視器，持續追查可疑排放來源，同時政風處長已向地檢署提出告發，期望真相能盡快水落石出。

為了協助受影響的民眾，基隆市府已動用災害準備金，將補貼民眾和學校因水污染產生的必要支出。消保官莊惠媛提醒民眾，購買飲用水的收據、清洗水塔的費用憑證，以及水塔油污的照片等證據都應妥善保存，可透過里長申請相關補貼資訊。

基隆市長謝國樑率領大批市府團隊，說明水汙染調查進度，也宣布啟用緊急準備金。（圖／TVBS）

雖然工務處已安排巡迴送水車服務，但許多民眾仍擔心水量不足，紛紛搶購瓶裝水。一位民眾表示，家中只有自己一人，因此只能盡量利用家裡現有的容器來儲水，但又擔心太重無法搬運。

同時，台灣自來水公司公告，從2日開始針對全台7縣市部分地區實施停水，包含新北、桃園、台中、台南和高雄等地，因管線汰換等工程影響，最長停水時間將達53小時，提醒民眾應提前儲水因應。

