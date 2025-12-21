自來水變藍色的！整個社區都遭殃 住戶急體檢…下場曝光

恐怖的藍色自來水，從水龍頭裡流出。圖／翻攝微博@福州頭條

中國貴州有幾個社區，居民家裡的水龍頭一打開，就流出鮮豔的藍色自來水，這種情況從今年4月就發生了，一直持續到11月底，住戶做菜、喝水、洗澡用的都是這種不知名的「藍色自來水」。相關單位接到投訴展開調查，也有住戶到醫院進行體檢，結果發現身體已經出現問題了。

綜合中國媒體報導，社區居民反映水龍頭流出來的自來水顏色「藍得看不到底」，當地的政府接獲投訴後，成立調查小組，和當地水務局一起進行緊急調查和處理，同時採取送水上門、更換供水管路管件等措施，解決住戶生活用水需求。

經過調查，社區進口端水質檢測合格，疑似在社區內部管網中發生異常，調查小組已經將涉及供水管道管件及異常水樣取樣密封，送往檢驗機構進行檢測，結果尚未化驗出來。

其中一名王姓住戶說，自來水公司對社區的自來水管道進行更換時，他們看到更換的閥門裡有很多鏽斑，還有大量固體藍色物質堆積。「現在，自來水的藍色已經沒有了。但大家已經用了這麼長時間，擔心對身體產生影響，在住戶們的要求下，自來水公司安排大家去體檢，體檢結果顯示，有住戶的肺部出現問題，還有住戶的肝部出現病變。」王男說，體檢結果出來之後，相關單位至今都沒有給他們一個明確的說法。

王男把住戶微信聊天群的對話紀錄截圖，有人說「放了幾分鐘還是藍色」、「這個水怎麼洗菜做飯」、「我們家的水藍得看不到底」、「水裡有藍色粉末沉澱物」。管委會則在群組回覆「長官還沒有給我們答覆，我跟大家一樣著急，請給我們一點時間，還要讓自來水公司把這個藍色的水帶回去檢測一下」。

網友看後紛紛留言表示「看起來也太噁心了吧！必須賠償住戶」、「這些住戶也真的是太倒楣了吧」、「怎麼會發生這麼離譜的事情」、「他們用了這恐怖的水那麼久，想想就害怕」、「好恐怖呀」、「我住的社區也發生過這種情況」、「人都生病了，真可憐」。



