自來水質問題未解 綠要環保局長下台 市府反嗆台水疑延遲通報

基隆市11月27日出現自來水汙染問題至今爭議未歇，民進黨議員鄭文婷要8日求基市環保局長馬仲豪應下台負責。市長謝國樑強調，汙染發生後市府未區分中央地方權責，通力合作解決問題。（摘自基隆市議會直播／徐佑昇基隆傳真）

基隆市11月27日出現自來水汙染問題至今爭議未歇，民進黨議員鄭文婷要8日求基市環保局長馬仲豪應下台負責。市長謝國樑強調，汙染發生後市府未區分中央地方權責，通力合作解決問題。（摘自基隆市議會直播／徐佑昇基隆傳真）

基隆市11月27日出現自來水汙染問題爭議未歇，民進黨議員鄭文婷要8日求基市環保局長馬仲豪應下台負責。馬仲豪則回擊，台水一通報就立刻處理，並質疑延遲通報的是台水。（摘自基隆市議會直播／徐佑昇基隆傳真）

基隆市11月27日出現自來水汙染問題，市府與台灣自來水公司持續尋找汙染元凶中，但事發至今已達11天，多位議員不滿市府第一時間並未及時通知民眾用水可能有疑慮，加上汙染源仍未找到，綠營議員提案要求基市環保局長馬仲豪應下台負責，但藍營議員也反批台水才是供水單位，究責環保局搞錯重點。馬仲豪回應，台水一通報就立刻處理，並質疑延遲通報的是台水。市長謝國樑強調，汙染發生後市府未區分中央地方權責，是通力解決問題，至於斷水與否，也要尊重台水。

廣告 廣告

基隆自來水質事件延燒，基隆市議會今日舉行臨時會，議員提出臨時動議，要求市府完整說明自來水汙染事件，民進黨議員鄭文婷更直接嗆環保局處置延宕失職，要求馬仲豪應下台。

馬仲豪則強硬回擊，他表示尊重議員的發言權、言論免責權、情緒跟立場，但還是要就事論事，希望能夠理性一點，不要有過多的情緒。他指出，11月27日早上7時17分接到台水公司通知，八堵抽水站附近有疑似汙染狀況，36分鐘後就到達現場，督導台水放下攔汙索，並循線往上游追查疑似汙染源。

馬仲豪質疑，稽查人員36分鐘後就到現場，布下攔汙索，為什麼還會有這麼大面積，這麼廣的汙染？環保局也在試圖釐清，會不會台水公司的通報機制有狀況？還是汙染在7時17分前早就開始了，但台水遲至當日7時17分才發現，並通報環保局？這個部分他要打上問號。

馬仲豪強調，台水八堵抽水站的油膜偵測器確實是壞的，但台水說法反覆。若汙染源是在自來水系統內，如果水公司沒有對外公告，外界要如何知道？台水在淨水場內、抽水站內，如果發覺有大量的油，足以導致半個基隆以上，甚至汐止都有汙染情事，民眾打開水龍頭都會聞到汽油味等不正常狀態，請問台水公司的通報機制在那裡？台水直到11月30日才在官網說明相關狀況。

多位藍營議員也反擊鄭的說法，議員連恩典表示，這次風波明明是自來水公司，進水的時候沒有好的把關，抽水後要進沉澱池，還要加藥劑消毒，結果竟出狀況。現在不追究這些事，卻說環保局沒有把基隆河照顧好。

無黨籍議員陳冠羽則表示，目前最大的風險不僅是抽水站與淨水場的檢測問題，而是中央與地方治理機制失序。權責畫分模糊、資訊釐清反覆、稽查流程不透明。他要求市府立即公開這段期間的協調進度，讓外界掌握明確資訊。

陳冠羽也批，針對日前台水發布「暖暖區僅剩三天用水」的錯誤訊息，這顯示水公司一區處對業務掌握嚴重不足。他指出，112 年暖暖區黃水事件後就多次要求自來水公司改善抽水站與淨水場的作業流程，包括強化抽水端與出水端的驗水程序，以及八堵、基隆兩處抽水站是否同步改善；若基隆抽水站未納入調整，暖暖、仁愛及七堵等區的用水風險仍無法消除。

謝國樑表示，汙染發生後市府未區分中央地方權責，是通力解決問題，至於斷水與否，也要尊重台水。

謝國梁強調，鄭文婷要馬下台，但後面10個議員發言都為馬加油，他也認為馬在事件中處理的不錯，市府會跟環境部合作，把汙染源揪出來，並鼓勵環保局同仁持續做好他們的工作。

【看原文連結】