自來水連日飄汽油味！基市府依《違反飲用水管理條例》開罰台水50萬

基隆市多區自來水在27日被民眾反應有「油味」，經查發現是基隆河八堵抽水站受油污染，影響新山淨水場供水，影響區域涵蓋基隆仁愛、安樂、信義、七堵、中山，還有新北汐止。基隆市長謝國樑宣布要對台水公司開罰，今（1）日下午開罰結果出爐，台水公司已違反飲用水管理條例，情節重大，將處新臺幣50萬元罰鍰。

環保局長表示，稽查八堵抽水站時，發現水面油膜感測器有故障情事，是否為延宕通報原因之一，將請水公司詳予說明；環保局於水公司27日通報污染後30分鐘內即到場進行污染管制與沿線巡檢，並每日連續對新山淨水場及新山水庫等疑似受污染區域水質採樣送驗，後續將瞭解相關設備及措施是否有違反「水污染防治措施計畫」，若有發現違反事項將依水污染防治法規定裁罰。

廣告 廣告

環保局指出，本案因可能涉及有投放妨害衛生或有害健康物質於供公眾所飲水源，有造成公共危險之虞，市府環保局仍會同警察局、台水公司等有關單位積極追查污染源，一旦確認為人為不法造成，將依水污染防治法及刑法公共危險罪章，函請地檢署依法追究刑責。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

台南週二9點起停水.降壓39小時 影響範圍一次看

基隆自來水連日傳異味 謝國樑：最快12/1開罰

基隆自來水連日飄汽油味！ 謝國樑下令開罰台水