自來水遭污染補償受汙戶水費減免半個月無需另行申請

基隆人最近飽受民生用水汙染困擾，台水公司除持續以攔油索、吸油棉、沙包等多道防護措施來確保水質外，昨（9）日也公布民眾若委託廠商清洗水塔者，可檢附發票或收據、水塔清洗照片及相關文件提出補償申請；台水公司也強調，減收及相關費用將配合地檢署偵辦結果向污染者求償。

台水公司昨日宣布至115年2月10日止成立跨單位「馬上辦服務中心」，於基隆及汐止兩地同步受理相關諮詢，民眾若對水質狀況、清洗水塔方式、清洗補償申請或水費減免有任何疑問，都可直接向服務中心洽詢，由專人提供協助；補償範圍涵蓋新山淨水場供水區域，包括基隆市仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區，以及新北市汐止區的用戶。

廣告 廣告

台水公司指出，針對用水遭汙染用戶，目前已擴大減免水費，將主動辦理水費減免半個月，於後續帳單扣抵水費，用戶無需另行申請；另減收及相關費用將配合地檢署偵辦結果向污染者求償。若民眾是委託廠商清洗水塔者，台水公司提醒民眾可檢附發票或收據和水塔清洗照片及相關文件提出補償申請，受理期間即日起至明（115）年2月10日止（見左圖）。民眾可至基隆服務所、汐止營運所臨櫃辦理或郵寄申請；服務時段延長至平日晚上8時，週六及國定假日亦提供受理。

【記者鄭紫薇／基隆報導】基隆市議員藍敏煌針對近日基隆市水污事件，建請市府正式去函經濟部並追究臺水公司因這次失職的行政責任，同時盡快查明真相，污水源從何而來。

市議員藍敏煌表示，議員同仁們的矛頭應針對臺水公司，因為跟市府的業務無關。該事件也已引起市府及議會的高度重視。他也肯定環保局、警察局及衛生局等相關人員在第一時間就投入人力進行各項工作與措施。藍敏煌要求水公司盡快改善，還給基市乾淨安全的飲用水，這也是全市民的共識。

藍敏煌提出的第二個建議是，藉由這次事件要求精濟部加強基隆河沿岸科技執法監控設備，防止不法亂排廢水事件發生。第三，要求經濟部協助臺水公司對基隆市老舊管線提出更新計畫，這樣才能釜底抽薪。

藍敏煌強調，因為臺水公司已公開說明是其油膜感測機器故障，才會造成感測失靈沒有警示出現也沒有及時阻斷，整個監控失效，讓污染擴及基隆與汐止，造成食安問題。為此，他提出三個建議希望市府能向中央做出適切反映。