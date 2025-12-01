自來水飄汽油味謝國樑喊罰台水 龔明鑫盼檢調查明

水車載來用水提供基隆的公立幼兒園以及部分公家單位使用，因為這幾天基隆的自來水聞得到汽油味，台水公司獲報調查，發現是基隆河疑似受到污染所致，於是停止八堵抽水站的抽水，改以新山水庫的原水，啟動淨水程序，希望排除有異味的自來水，不過擔心影響幼童健康，基隆教育處因此協調台水的水車供水。

基隆市教育處副處長楊永芬表示，「我們各校今（1）天都會這禮拜陸續進行水塔清洗，也就是今天停水的部分可以有水可以供應，另外市府也會採購礦泉水，讓園方小朋友可以先用礦泉水。」

基隆市議長童子瑋強調，「市民的這個水塔該怎麼樣清潔乾淨，或是補償的措施，或是最重要的安全的用水問題，我想市政府一定有責任第一時間來保障市民的安全。」

而清洗水塔的師傅這幾天也非常忙碌，民眾用水有疑慮，不只要協助水塔放水，還要清洗水塔內部，工作接不完，早就排到下個星期。

水塔清潔師傅呂先生說明，「水的關係造成這家的水塔裡面都有汽油味，所以一直都在清洗水塔。」

雖然台水採取緊急應變措施，可是連日來民生用水大受影響，基隆市長謝國樑召開緊急會議，認為台水已經違反《飲用水管理條例》，最快1日完成第一波開罰。

基隆市長謝國樑指出，「有發現水面油膜感測器為故障的狀態，也就是說水公司並沒有足夠的儀器去發現跟偵測它這一次的油汙的污染。」

經濟部台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢反駁，「像這一次的污染物質的話，它其實在表面上幾乎是看不到，然後它如果是溶解在水中，那油膜感測器是沒有辦法偵測出來的。」

對於謝國樑表示，台水的油膜感測器故障，台水提出反駁，經濟部長龔明鑫則強調台水也是受害者。

經濟部長龔明鑫認為，「台水公司說老實話他也是受害者之一啦，這河川受到污染，恐怕還是要請這個市政府跟檢調趕快來查明。」

台水也啟動補償措施，包括水費減免3度，如果用戶自行清洗水塔再減免2度；若委外清洗水塔，台水將憑證核銷費用。至於水污染的源頭，市府除了採樣送檢，也交由檢警追查釐清。