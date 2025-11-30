「自來水飄汽油味」基隆瓶裝水搶購一空 台水喊已消異味「1方法」助排噁水

基隆水源遭汙染，賣場瓶裝水搶購一空。翻攝基隆人大小事臉書



基隆人近日生活陷入危機，因為不少基隆民眾都發現，轉開水龍頭後竟飄出濃濃汽油味，許多民眾根本不敢飲用或洗浴，因此基隆汐止地區的大賣場，都出現瓶裝水被搶購一空的情況。對此，台水今天（11／30）再度發布新聞稿，強調已切換新山水庫水源供應外，同時清洗淨水設備，並執行大規模管網排水以及全面水質檢測，經多次檢驗結果確認無異味，用戶可安心使用。另外，台水也商請地檢署介入調查，要確認汙染源來自何處。

不少基隆市、新北市汐止區的民眾，近日發現家中的自來水飄出一股濃濃汽油味，因此基隆及附近一些賣場的瓶裝水，被民眾搶購一空。不少民眾留言：「直接去買水回來喝和洗澡了」、「家裡的水，到現在都還有淡淡汽油味」。

台水公司今天再度發聲明表示，基隆油污事件後，台水公司動員286人次，以新山水庫原水啟動淨水程序，相關管線也進行清洗，並同步進行用戶現場及電話訪視，目前確保疑似有異味區域的自來水已完全排除，在進行多輪水質採樣後，「經多次檢驗結果確認無異味」。

台水建議，如果民眾打開水龍頭仍感受到異味，可能是家中或社區水塔內還存有異味自來水，可先排放並清洗水塔，重新蓄水，若家中無蓄水設備，可直接打開水龍頭進行排水，待異味散去後再使用；若排水一段時間後還是沒有改善，建議撥打1910專線，尋求台水協助。

台水公司表示，對任何污染水源、危害公共衛生的行為表達最嚴正的譴責，並籲請基隆市環保局加強對污染行為的稽查，商請地檢署介入調查，確保公共水源不再遭受污染。

