自來水飄汽油味 市府開罰台水50萬
▲基隆民生用水異味事件，謝國樑徹查污染源、依法裁罰，全力守護市民用水安全。（記者鄭紫薇翻攝）
基隆市近日陸續出現民生用水異味情形，市長謝國樑召開跨局處緊急應變會議，謝國樑表示，市府已啟動最高規格應變機制，要求台水與市府團隊全面合作，加速檢測、查源與補救，盡快排除市民疑慮，恢復正常供水品質。會議邀集台灣自來水公司、環保局、工務處、警察局、教育處、消保官及七區區長共同檢視最新檢測數據、污染追查情形與校園防護措施。
謝國樑指出，自上月27日事件發生後，經市府溝通要求，台水已停止抽取基隆河原水並改以新山水庫庫存水供應。環保局與警方持續調閱沿線監視器並追查匯流口，但尚未發現明確污染來源；過去三天巡查也未再出現油污，研判可能為間歇性排放或暗管排放，市府將持續追查並期盼有更多具公權力的單位介入調查。謝國樑強調，由於事件大規模影響市民用水，市府認定台水已違反《飲用水管理條例》，最快於12月1日下午完成第一波裁罰。
針對外界關注的「檢測合格但仍有異味」，台水於會中坦承，部分物質可能呈乳化、溶解狀態，傳統快濾池無法完全去除，加上八堵抽水站油膜感測器故障、初期以人工嗅覺巡查，確實造成應變延遲。市府與消保官質疑台水設備維護與通報流程存有缺口，要求台水提出具體改善方案，包括提升取水監測敏感度、補強告警設備並提高資訊透明度。
在民生與校園防護方面，市府已完成全市七區學校的水質確認，其中受影響的28所學校已全面採樣送驗，其餘供水區維持正常。教育處已要求各校加強水塔清洗與飲用水管理；因應部分地區反映用水不便，市府也要求台水立即增加水車支援，台水承諾將依市府彙整之需求即時調度，避免影響市民生活與校務運作。
謝國樑呼籲，如民眾仍感到家中用水有異味，可先依台水建議操作：先關閉抽水馬達、將水塔內舊水排空，再重新啟動抽水讓新水注入，應可有效改善；如仍有疑慮，可立即聯繫台水，由專人到場協助。他強調，市府會與市民站在一起，並以查源、防護、究責三管齊下，要求台水落實改善，以最嚴謹態度守住市民用水安全。
【記者簡麗春／基隆報導】自來水公司自11月27日起提供基隆市的自來水充斥油味及油污一案，環保局稽查八堵抽水站及新山淨水場，發現水公司違反飲用水管理條例，情節重大，將處以新臺幣五十萬元罰鍰。
環保局長馬仲豪表示，環保局高度重視此案，稽查八堵抽水站時，發現水面油膜感測器有故障情事，是否是延宕通報原因之一，將請水公司詳予說明；環保局在水公司27日通報污染後30分鐘內，即到場進行污染管制與沿線巡檢，並每日連續對新山淨水場，以及新山水庫等疑似受污染區域水質採樣送驗，後續，將瞭解相關設備及措施，是否有違反「水污染防治措施計畫」，若有發現違反事項，將依水污染防治法規定裁罰。
環保局說明，該案因可能涉及投放妨害衛生或有害健康物質於供公眾所飲水源，有造成公共危險之虞，該局將會同有關單位積極追查污染源，一旦確認為人為不法造成，將依「水污染防治法」，以及刑法公共危險罪章，函請地檢署依法追究刑責。
