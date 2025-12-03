自來水飄油味！主嫌竟是國光客運保修廠 偷排廢水遭環保局開罰停工

環保人員進入基隆八堵取水口周邊稽查污染源，並查獲國光客運保修廠涉未經許可排放廢水。（圖／報系資料照）

基隆河八堵抽水站日前發生油污外洩事件，影響基隆市及新北市汐止地區的自來水水質，引發居民對飲水安全的高度關注。根據環境部今（3）日發布的新聞稿指出，經與基隆市政府合作調查，於水源區內查獲「盛星動力公司（國光客運保修廠）」涉嫌未經許可排放廢水，並未設置相關處理設施，當場遭依法告發並勒令全面停工。

環境部指出，稽查小組於12月1日針對八堵取水口周邊高風險地區進行搜索，發現該保修廠除違反水污染防治法第14條，未經核准排放廢水外，貯油設施也未設置防溢堤，違反第33條規定，構成重大污染疑慮。目前除該廠外，另有其他疑似污染源正在持續蒐證中，環境部將啟動「環檢警平台」，由環保、檢調與警方聯手偵辦，釐清污染責任。

為防止類似事件再度發生，環境部於12月1日緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，並向台灣自來水公司提出三項應對建議。第一，提高取水口的日常巡查頻率，並於現場增設與定期更新「攔油索」及「吸油棉」雙層防護機制；第二，要求操作人員每兩小時進行一次原水嗅辨記錄，並導入熱嗅檢測，加強人為監控與預警能力；第三，建議調整取水模式，如先將原水輸送至新山水庫中轉，再進入淨水場處理，以穩定水質來源。

環境部進一步強調，除了查明本次污染事件的真正來源外，也將協助台水公司與基隆市政府強化整體水質監控體系。相關單位將不間斷監控水質變化，確保在未確認水源安全前，各項防護措施不會鬆懈，並呼籲民眾持續關注官方公告，勿輕信未經證實的傳言。

