自信做自己！台東時尚造型彩妝班結訓 家庭主婦、二度就業互打氣
〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府推出一系列職訓課程，協助中高齡和失業者重返職場，12日縣府輔導的時尚造型彩妝班結訓，30多位包括高齡學員、想尋求不一樣人生的家庭主婦，甚至是職場身心受挫的二度就業者，活動的彩妝設計雖是主題，但現場宛如小型同樂會，學員說，所學不見得完全應用，「但能建立信心、重返職場更重要」。
經過340小時的訓練，這群中、老年婦女學員今天結訓，有人還為了上課，每次都要往返關山到市區，學員們相互打扮也擔任模特兒走秀，復古造型風、新娘禮服，還有塑膠袋和湯匙等回收物做成的環保時裝，以及手上的美甲全是學員手工製作，而且有學員已經找到工作即將就業，增加她們二度就業的信心。
在悶熱的雨天中還要穿著厚重衣物、畫濃妝，成員周小姐在休息時已汗流浹背、還要防止脫妝「快中暑」，但提到活動又精神一振，她說，32年前結婚時也沒有畫這麼濃的妝，婚後頂多擺攤做小生意，多以家庭為主，如今孩子長大，「我要做自己」，參加訓練才發現，原來自己也能打扮如此美麗，看到有自信的自己。
原本擔任社工的張小姐，在職場中身心俱疲、離職在家，只要家人外出都緊張得關上所有門窗，這時才發現「自己精神狀況不對」，除了就醫，偶然參加這場訓練，每當又想躲回角落、否定自己的時候，都是因為台東縣原民藝能推廣協會理事長彭麗華和同學的鼓勵，才有勇氣站到台前。
張小姐說，這段時間最大的收穫，不只是學習彩妝技術，還重新找回信心，連同學們都發現自己是「肉眼可見的改變」。而張小姐也已找到新工作，將在月底重返職場。
彭麗華說，團體學習的時候就會互相鼓勵，原本都不敢走入職場的成員，也在互相讚美與鼓勵下充滿動力、再返職場。
就縣府調查，成員中的同學孔嘉罄將投入行動美容服務，徐淑香持續精進專業技能、朝新娘秘書領域發展，「咪阿咪舞蹈團」團長林東妮將結合彩妝專長、拓展舞台造型服務，楊雪珍則規劃投入新娘秘書工作。
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