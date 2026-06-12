自備容器更環保！臺東兩大賣場6月16日、17日做回收換好康

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【記者 朱達志／台東 報導】為推廣正確資源回收觀念，臺東縣環境保護局攜手大全聯及家樂福辦理「自備容器 環保清潔劑補充站」活動，將分別於16日（二）下午5時30分至7時30分在大全聯臺東店，以及17日（三）同時段於家樂福臺東店1樓（臺東市正氣路300之1號）舉行。民眾攜帶指定回收物，如高壓容器5件、廢電池2公斤(不包含鉛蓄電池)或廢手機1台，即可自備容器補充環保洗衣精或洗碗精500g，每人每日最高可補充2,000g，各品項數量有限，換完為止，鼓勵民眾踴躍參與，透過回收兌換方式落實資源循環與減塑生活，讓回收不只是分類，更成為永續生活的一部分。

廣告 廣告

臺東縣政府表示，縣府長期推動源頭減量、資源循環及環境永續政策，並以聯合國永續發展目標SDG12「負責任的消費生產與循環」作為施政方向，持續結合在地通路、社區與民眾力量，共同打造低碳永續生活環境。此次與賣場合作，不僅提升民眾參與資源回收的便利性，也展現臺東推動循環經濟與減塑生活的具體成果，透過全民共同參與，逐步建立兼具環境友善與生活品質的永續城市。

臺東縣環保局說明，高壓容器、廢電池及廢手機等特殊資源回收物，若未妥善分類回收，除可能造成環境污染，也容易衍生安全風險。其中廢鋰電池及高壓容器如瓦斯罐、殺蟲劑等，若長時間置於高溫或陽光直射環境，可能因受熱膨脹而引發起火或爆炸情形，因此民眾於存放及回收時應特別留意，並於交付回收時主動告知清潔人員，降低清運過程中的危險性。此外，廢手機內含鋰電池及多項可再利用金屬，透過正確回收不僅能降低環境負擔，也能讓資源重新進入循環利用體系，提升資源使用效益。

環保局呼籲，民眾在落實資源回收的同時，也能養成自備容器補充洗衣精、洗碗精等生活用品的習慣，延長塑膠瓶罐使用壽命，減少一次性容器產生，從日常生活中落實減塑與綠色消費。環保行動不需等待，從一次回收、一個容器開始，每個小小改變，都是守護臺東環境與永續未來的重要力量。（照片記者朱達志翻攝）