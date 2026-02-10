自備延長線赴南韓使用「剛通電就爆炸」 網示警1款式別帶出國
不少民眾出國習慣自備延長線，卻忽略電壓與設備規格問題，可能進一步釀成危險。一名網友日前赴南韓旅遊，使用轉接頭接上從台灣帶去的延長線，並未搭配變壓器，結果才剛通電就發生爆炸，房間也因此跳電，所幸未造成人員傷亡。
這名網友在Threads發文分享，他近日到南韓旅遊，發現飯店房間裡的插座是韓國的雙圓孔插座，因此他拿出沒有變壓器的轉接頭，再將延長線插頭接上轉接頭，沒想到才剛通電，還未插上任何電器設備，延長線竟直接爆炸。
原PO表示，當下整間房間跳電，緊急聯繫飯店人員後，經過30分鐘的處理終於復電，但他也因此被罰3萬韓元（約新台幣649元），「可能只有我會犯這種錯，真的對不起，有一直跟飯店致歉和賠償了！」
貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「跟我同事一模一樣欸……她一樣是用延長線讓整個房間跳電」、「延長線會爆炸？」、「我之前都是用多頭插頭解決需要很多插座的問題，都沒發生過這些事」、「我記得去韓國旅行的延長線不要買有開關的」。
也有人指出，「你帶出國的延長線是有開關小燈泡的，小燈泡只有支援到110V（台灣電壓），韓國是220V的，開關一開，裡面的小燈泡受不了，就爆了……以後出國到220V就帶220V的延長線，110V就帶台灣買的延長線，但盡量都買最簡單的延長線就好，有開關或是過載自動斷電都不要」、「主要原因是你的延長線是有安全開關燈的那種！台灣買的延長線，那個開關安全燈只能接受110V，所以我出國都帶最一般的延長線」。
還有人說到，「你的延長線也沒有支援100至240，所以會燒掉。以後出國需要延長線，請去找支援100至240的延長線，轉接頭也記得帶上」、「沒有斷路器（保險絲）的延長線最好都不要用，如果在你自己家裡，可能就不是爆掉，而是火災了」、「延長線只是有關銅線徑大小電流規格，無關電壓，會爆是延長線有裝電子控制電壓的東西」、「純延長線不會爆吧，有問題的不是你的usb模組，要不然就是開關附帶的電燈模組」。
看更多 CTWANT 文章
蝦皮竟能買機車！網驚呼首見 官方小編笑：退貨要騎回店到店？
高金素梅被搜索竟是這理由！ 檢調帶隊搜索立院辦公室
輔大內鬥2／員工差旅費付不出校長卻月月出國 「全球馬拉松」如網紅踩點
其他人也在看
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
郁方轟兒福「濫用韓國人愛心」質疑捐款推薦人想靠李雅英洗白
郁方9日晚間在臉書PO文，談及自己對兒福團體的憤怒以及聲援剴剴案。她寫道：「今天是過年前最後一次錄影。有朋友問我說為什麼願意冒著風險發聲，我想了想，是的！為什麼呢？好好的日子不過，幹嘛跑到這種地方來？大概就是我骨子裡那一股對官腔官調和腐敗權力的憤怒吧？」
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向
明（11）日將迎來封股日，台股今（10）日延續猛烈攻勢，早盤大漲逾600點，飛越3萬3大關，創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪表示，美股表現穩健、台股賣壓已大致消化，加上法人現貨偏多操作，推升指數續強，但離長假僅剩1日交易日，建議控制持股水位，聚焦營收亮眼且位階相對低檔個股。
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
比奧運比到忘記大學作業！女將求饒 教授：專心比賽
正在就讀麥克馬斯特大學的加拿大花式滑冰女選手史基扎絲（Madeline Schizas），因參加米蘭冬奧而遲交社會學作業，她寫信向教授說明原因，沒想到對方卻同意她晚交作業，這段經歷在網上曝光後，有人就笑稱：「史上最強遲交作業理由。」
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
高金素梅陽明山住處遭搜索！黃國昌震驚
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅今（10）日傳出住家遭檢調搜索，國民黨立委羅智強一早發文以黑底白字痛批：民主寒冬來臨，下一個會是誰？對此，民眾黨主席黃國昌表示震驚，呼籲司法不要成為執政者打...
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
不看學歷！美國「第3代田僑仔」返台點名娶「農事公主」 殘忍現實曝
農曆新年向來是旅外學人回台「歸鄉」與「尋根」的熱門時段，根據桃園市中壢區美滿服務中心統計，今年1月底報名相親的海外學人已達186位，預計年後將突破200人大關。有趣的是，在這一波「科技新貴」與「綠卡男」的歸鄉潮中，最令社工頭痛的不是高學歷門檻，而是一名28歲「美國田僑仔」開出的特殊徵婚條件，希望找一位能一起在美國土地上打天下的「農事女孩」。
分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤
AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]