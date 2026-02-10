自備延長線赴南韓使用「剛通電就爆炸」 網示警1款式別帶出國

一位民眾在南韓飯店使用台灣規格的延長線，未搭配變壓器，沒想到才剛通電就爆炸。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／photoAC）

不少民眾出國習慣自備延長線，卻忽略電壓與設備規格問題，可能進一步釀成危險。一名網友日前赴南韓旅遊，使用轉接頭接上從台灣帶去的延長線，並未搭配變壓器，結果才剛通電就發生爆炸，房間也因此跳電，所幸未造成人員傷亡。

這名網友在Threads發文分享，他近日到南韓旅遊，發現飯店房間裡的插座是韓國的雙圓孔插座，因此他拿出沒有變壓器的轉接頭，再將延長線插頭接上轉接頭，沒想到才剛通電，還未插上任何電器設備，延長線竟直接爆炸。

原PO表示，當下整間房間跳電，緊急聯繫飯店人員後，經過30分鐘的處理終於復電，但他也因此被罰3萬韓元（約新台幣649元），「可能只有我會犯這種錯，真的對不起，有一直跟飯店致歉和賠償了！」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「跟我同事一模一樣欸……她一樣是用延長線讓整個房間跳電」、「延長線會爆炸？」、「我之前都是用多頭插頭解決需要很多插座的問題，都沒發生過這些事」、「我記得去韓國旅行的延長線不要買有開關的」。

也有人指出，「你帶出國的延長線是有開關小燈泡的，小燈泡只有支援到110V（台灣電壓），韓國是220V的，開關一開，裡面的小燈泡受不了，就爆了……以後出國到220V就帶220V的延長線，110V就帶台灣買的延長線，但盡量都買最簡單的延長線就好，有開關或是過載自動斷電都不要」、「主要原因是你的延長線是有安全開關燈的那種！台灣買的延長線，那個開關安全燈只能接受110V，所以我出國都帶最一般的延長線」。

還有人說到，「你的延長線也沒有支援100至240，所以會燒掉。以後出國需要延長線，請去找支援100至240的延長線，轉接頭也記得帶上」、「沒有斷路器（保險絲）的延長線最好都不要用，如果在你自己家裡，可能就不是爆掉，而是火災了」、「延長線只是有關銅線徑大小電流規格，無關電壓，會爆是延長線有裝電子控制電壓的東西」、「純延長線不會爆吧，有問題的不是你的usb模組，要不然就是開關附帶的電燈模組」。

