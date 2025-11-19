自備鑰匙打開腳銬！台中槍砲通緝「囂張溜出警局」成功脫逃 下場曝光

記者林意筑／台中報導

林男將腳銬打開後脫逃出沙鹿分駐所。（圖／翻攝自臉書）

台中一名林姓男子無惡不作，掛假車牌上路後不斷違規。導致遭冒用車牌的車主無端收到15張罰單，事後林男又因通緝落網，清水分局沙鹿分駐所警員在他車上起獲1把槍、3顆子彈，將其帶回派出所後，林男竟拿出私藏的腳銬鑰匙，將腳銬打開後脫逃，直到隔日凌晨才被抓回。法院依槍砲、脫逃等罪，判他一共6年1月，可上訴。

據了解，林男因毒品案件遭通緝，加上名下車輛未繳稅、未繳貸款擔心遭拖吊，去（2024）年3月時在網上以8000元購買偽造車牌，又從身份不詳的友人那收受1把非制式手槍、3顆子彈，且將槍、彈都藏放在車內。

同年4月25日傍晚5時許，林男遭警方查獲通緝身份，被依法逮捕帶回分駐所內，並將他上銬在人犯戒護區拘禁，當晚10時許，林男趁負責戒護的余姓警員未注意時，從身上拿了1把私藏的鑰匙，成功打開腳銬後趁隙囂張大搖大擺走出分駐所，一路跑回遭逮地點開車逃逸。後續警方發現林男不見人影，緊急外出尋找，直到隔日凌晨3時許才在某處加油站內再次將林男逮捕。

經台中地院審理，林男均坦承不諱，包含警方查扣的槍彈、懸掛假車牌等，至於從分駐所內脫逃一事，也都被鎖內監視器拍下，有畫面可佐。中院說明，林男掛偽造車牌上路，期間不斷違規，導致被假冒車牌的當事人無端收到15張罰單，且他持有槍彈、遭逮脫逃，無視國家公權力。

審理後依行使偽造特種文書罪、非法寄藏非制式手槍罪，及脫逃罪，各判他4月得易科罰金、5年4月併科罰金8萬元，及6月得易科罰金，得易科罰金部分應執行9月。

