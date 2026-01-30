自傷、霸凌短影音風險多 教育部推4招防堵

▲兒少使用短影音可能衍生的風險，包括跟風挑戰、自殺自傷、注意力碎片化、假資訊與詐騙、網路霸凌、性影像外流等問題。（圖／教育部提供）

[NOWnews今日新聞] 人手一機加上社群發展，短影音幾乎成了不少人的日常，然而，兒少使用短影音可能衍生風險，包括跟風挑戰、自殺自傷、注意力碎片化、假資訊與詐騙、網路霸凌、性影像外流等。教育部跟衛福部提出4大支持措施，包含跟三大電信業者推廣家長守護數位工具包。

教育部今（30）日召開「當兒少遇上短影音：學習與身心健康風險」記者會。亞洲大學副校長、臨床心理師柯慧貞解析兒少過度使用短影音的原因及對策；台灣大學醫學院精神科特聘教授高淑芬以短影音對兒童青少年認知、情緒行為與身心健康的影響，提出三級預防策略，強化兒少心理韌性。

▲校園網路防護措施。（圖／教育部提供）

教育部次長朱俊彰表示，數位發展部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等APP具資安風險，且Tik Tok因具有害兒少身心內容而遭多個國家開罰。依資通安全管理法及兒童及少年福利與權益保障法，上述6個高風險APP，教育部期透過不當資訊防護系統作法，採取下列校園內網路防護措施包含：

公務設備禁止下載安裝使用、中小學臺灣學術網路（TANet）不提供連線服務，並新增教育部所屬機關學校iTaiwan無線熱點不提供連線服務；另警示學習活動避免使用高風險APP，強化教材選擇適切性，並鼓勵運用教育部「不迷小紅書，青春不迷途」、「短影音識讀站」等教學資源。

資訊及科技教育司邱仁杰代理司長則指出，澳洲、馬來西亞、丹麥、法國等國家已完全禁止兒少使用短影音平臺（含社群平臺），並訂有罰款，以澳洲為例，禁止16歲以下兒少使用，平臺違規最高可罰10億臺幣；其他國家則透過年齡限制或家長同意機制，保障兒少在網路上的安全。

▲各國對兒少短影音、社群保護措施。（圖／教育部提供）

教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬、衛生福利部心理健康司司長陳柏熹說明協助降低高風險APP影響的四大支持措施：

一、衛生福利部提供支持服務資源：建置網路成癮專區、「心快活」心理健康學習平臺，建立正確觀念與自我覺察；設有1925安心專線、性影像處理中心、謝謝你跟我說─文字協談服務，提供危機介入與數位支持；透過社區心理衛生中心、青壯世代心理健康支持方案，提供專業資源支持網絡。

二、持續強化媒體素養教育：訂頒「數位時代媒體素養教育白皮書」，透過「數位時代媒體素養教育中程計畫」（112-115年），持續以分齡、分眾、分管道多元策略，提升學生媒體識讀能力。

三、擴大鼓勵學校推動戶外教育及社團活動：將於115年度專案經費支持學校發展戶外教育課程，並鼓勵學校推動跨校及社區合作以擴大社團量能，協助家長/學生轉移社交活動重點。

四、提供推廣家長守護數位工具包：教育部推出免費數位工具包，結合三大電信業者、各縣市家庭教育中心及數位機會中心，協助家長設定App使用時間管理及過濾不當內容等重要功能。

▲教育部攜手衛生福利部提出四大支持措施，協助降低高風險APP對兒少的影響。（圖／教育部提供）

