自創「扭蛋教學法」 左撇子資源班老師：科技與耐心重建孩子信心

葉志偉老師獲選教育家人物。教育部提供



學習最重要的不是成果，而是讓學生通過學習如何找到自信，進而找到融入社會的方法，彰化縣北斗國小資源班教師葉志偉，從自身從小的「左撇子」經驗出發，為學生設計「扭蛋教學法」，表現好的學生可獲扭蛋獎勵，扭蛋的內容更會依學生興趣量身挑選，透過組裝零件訓練理解力並帶來學習成就感，獲選教育家人物典範。

彰化縣北斗國小資源班的老師葉志偉，從小就習慣用左手寫字，但當時家人覺得這樣「很怪」，總是強迫他改用右手。他笑著回憶說：「每次寫功課，只要聽到爸媽的腳步聲，我就會趕快換成右手，等他們沒看到時再偷偷換回來。」直到國中時，遇到一位老師告訴他：「用左手寫字沒什麼關係，美國總統柯林頓也是用左手簽名。」葉志偉才放下心中的忐忑，開始接納自己的與眾不同。

廣告 廣告

如今，在國小資源班任教20年的葉志偉用科技與耐心，幫助每個孩子在學習中找回自信，看到屬於自己的光芒。葉志偉說：「資源班的孩子，許多都有學習障礙或輕度智能障礙，在原本的班級中，往往因為跟不上進度而感到無助。」

葉志偉老師獲選教育家人物。教育部提供

這些孩子往往在轉入資源班時，學習信心已經被摧毀，課堂上，常顯得心不在焉，缺乏耐心。葉志偉說『這時候，老師必須比孩子更有耐心。』」

葉志偉發展出獨特的「扭蛋教學法」，只要孩子在課堂上表現好，他就會給予他們扭蛋作為獎勳。扭蛋不僅根據孩子的興趣量身挑選，孩子們還需依照說明書組裝零件，這在無形中訓練了他們的理解力與精細動作能力，並帶來了學習的成就感。葉志偉深知，這對屢屢遭遇學習挫折的孩子來說，重建信心是比任何方法都重要的事。

另外，葉志偉也尋求科技的幫助，2016年他偶然得知Google社區公益計畫的機會，於是決定勇敢嘗試。他用英文撰寫計畫書，成功向Google申請到新臺幣31萬元的經費，獲得了平板電腦等設備贊助。他笑說，當這筆經費從美國匯入時，銀行還曾經擔心會是洗錢詐騙案件，幸好他的堅持最終得到了回報，成功建立了一間數位化設備齊全的教室。

葉志偉表示，使用平板電腦學習，遠比傳統的紙本教材更能引起學生的興趣。在平板上進行學習評量時，系統會即時分析並糾正錯誤，就像玩遊戲闖關一樣。這種方式不僅大大提升了孩子們的學習動力，也讓他們獲得了更多成功的經驗，更是一種莫大的鼓舞。

在資源班，葉志偉總是花費大量時間幫助學生建立基礎能力。例如，在閱讀課本和唸字教學時，他會帶領學生至少將課文讀兩遍，才開始解釋課文內容。他要求學生將手指放在當前閱讀的文字上，如果有同學沒指著字，就會請大家停下來等，指對了再繼續。他堅信，教育需要的是比孩子們更堅持的耐心與細心。

更多太報報導

真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%