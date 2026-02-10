自助洗衣店怎防盜？ 監視器連動喇叭提醒「監控中」

台北市 / 綜合報導

現在無人商店越來越多，店家為了節省人力，從使用操作到結帳都讓民眾自己來，但要如何防竊管理呢？像是連鎖的智能自助洗衣店，他們小小一間分店，就裝設8支監視器，並連動擴音設備，一旦發現有心人士正在搞破壞，就會用喇叭提醒民眾有人正在監控，不要動歪腦筋，甚至還可以播放警笛音警示。

一整排洗衣機台，從洗衣到烘衣再到結帳，全店自動化自己來，但別以為無店員在場，就可隨心所欲，小小一間店監視器多達8支，不只用來監看現場狀況，還有喇叭設備，自助洗衣店人員說：「請停止你的破壞行為。」一旦有心人士想搞破壞，直接透過擴音廣播，提醒消費者，鏡頭的另一端，還是有人在監控，可別動歪腦筋，必要時還會啟動警笛音警示。

連鎖智能自助洗衣店業者吳姿佑說：「如果是在響了客人還是沒有制止的話，我們會，我們的手機也會有接收到通知，警方那邊也會有辦法跟我們做聯繫。」除了監控設備之外，投幣機台也有防盜，連鎖智能自助洗衣店業者吳姿佑說：「小偷想要去撬開我們的鎖，或者是拿出我們的錢，其實是很不容易的。」

連鎖智能自助洗衣店，降低人力成本，在設備及空間營造上，打造更有溫度的場域，因為是無人商店，維護更得用心，萬全準備徹底防盜，畢竟24小時無人店，過去就傳出不少竊案。

無人拉麵店業者(01.06)說：「連冰袋盒子全都拿走。」高雄楠梓無人拉麵店，一名竊賊，自備塑膠袋進入店內大掃貨，前後只花幾分鐘，搜刮20支冰品隨後離去，在台南也發生過自助泡麵店，遭女子搬走數十包的泡麵以及配料食材，靠著監視設備錄下她的惡行，最後落網，無人商店提供快速又便利的消費模式，考驗日常管理與維護，防竊措施更是不敢鬆懈。

