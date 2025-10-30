自助洗衣店火警！ 疑烘衣機內「毛巾」釀災

新北市泰山區一間自助洗衣店，昨天(10/29)傍晚發生烘衣機火警，竄出大量濃煙，還好有民眾第一時間幫忙滅火。業者認為，疑似是附近美容店家，放入殘留精油的毛巾才會起火，不過美容店老闆表示，毛巾也是在現場清洗的，確認乾淨後才放進烘衣機，質疑是否是機器清潔或排風有問題。

自助洗衣店烘衣機發生火警。（圖／TVBS）

自助洗衣店突然冒出大量濃煙。附近熱心民眾立即拿出滅火器協助滅火，消防人員到場後確認火勢已被撲滅。現場可見店內角落堆積著一坨焦黑殘骸，消防人員在起火的烘衣機上掛上封鎖線。隔天早晨，火調科人員與業者重返現場進行調查，店家也在鐵門上張貼暫時休息一天的公告。

業者懷疑起火原因與一袋毛巾有關，認為毛巾上可能殘留精油類物品。開南中學研發組長張丕白解釋，烘衣機的溫度相當高，而精油中的有機溶劑有些燃點較低，容易造成燃燒現象。

附近美容業者則表示，毛巾都有在洗衣店內清洗乾淨才放入烘乾。美容業者強調自己也是受害者，從事美容業十多二十年來從未發生過這種事情，質疑可能是洗衣店的清潔或散熱系統有問題。事後，美容業者也抵達洗衣店共同了解情況，而確切起火原因及相關賠償問題仍需等待火調科調查釐清。

由於雙北地區連日降雨，民眾烘衣需求增加，許多人前往洗衣店卻發現暫停營業。一位撲空的民眾表示，原本想在下雨前烘乾衣服，卻不知道洗衣店已發生火警。

專家提醒，烘衣機如使用或保養不當容易引發火災。使用時應特別注意不能放入殘留乾洗劑、油脂或其他易燃性洗潔劑的衣物，也不應一次投入過多衣物。此外，烘衣機應安裝在通風良好的位置，濾網也需定期清理。雖然此次火警原因仍在調查中，但在雨季期間暫時無法營業，對業者和民眾來說都是一大困擾。

