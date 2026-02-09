自助洗衣店選擇關鍵是什麼？白皮書揭三大重點 價格不是首要

示意圖／ChatGPT

產業中心/綜合報導

晚上九點，巷口的自助洗衣店燈還亮著。有人抱著一袋衣服進來，有人拖著剛洗好的棉被離開，烘衣機裡翻滾的聲音，成了不少街區的日常背景音。自助洗衣店，為什麼越開越多？到底是誰在洗？答案可能跟你想的不一樣。

根據財政部統計，全台自助洗衣店已正式突破3,000家。若攤開「2016～2024年全台自助洗衣店趨勢」，不只店數，連帶銷售額都呈現近乎45度角向上的成長曲線，這不再是短暫風潮，而是一門被生活型態撐起來的長期生意。自助洗衣，早就不是家裡沒洗衣機才會去的備案，而是逐漸被納入日常清潔選項。

廣告 廣告

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/1/9~2026/1/8）「自助洗衣店挑選」相關討論，聚焦於「洗劑、洗衣精、清潔、安心、設備、乾淨」等熱門字詞，不少網友表示「機器常清洗很用心的店家」、「看店家會不會定期消毒吧」；也有人認為「棉被床單家用烘衣機，基本上是很難烘得好」、「店內環境良好，價格合理，是個很值得推薦的洗衣選擇。」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

自助洗衣需求持續升溫 「安心、乾淨」成為消費者決策關鍵

這些網友討論，正好呼應國內清潔品牌「毛寶」攜手《網路溫度計》旗下《溫度計Survey》最新發布的《自助洗衣店與消費者行為調查白皮書》指出，當消費者被問及「為什麼不選擇某家自助洗衣店」，67.4%的民眾指「環境髒亂」是最大地雷，其次是設備老舊佔60.6%。而能不能「看得見乾淨」，也成為消費者判斷是否安心使用的重要依據。

自助洗衣消費心理正在改變 品牌洗劑撐起信任門檻

根據《溫度計Survey》調查，在「對衣物洗劑是否具備認證」這件事上，超過七成消費者明確表達在意。其中，44.7%表示「有點在意」，28.1%則是「非常在意」，合計高達72.8%；相較之下，真正不在意的比例僅佔少數，完全不在意者甚至不到1%。這樣的數據顯示，洗劑是否具備認證，早已不是加分項，而是多數人心中的基本門檻。

從「能不能洗」到「敢不敢洗」，自助洗衣的競爭，已悄悄進入下一個階段。

《溫度計Survey》

毛寶長期深耕清潔領域，開始把原本應用在家庭與專業場域的清潔觀念，帶進自助洗衣店的日常機台管理，回應了消費者對「機台是否乾淨」、「洗劑來源是否可靠」的真實不安。自助洗衣店的競爭焦點，已從店家距離與價格，轉向是否讓人安心使用。當消費者走進店裡，不必多想、不再猶豫，就願意按下啟動鍵的那一刻，這間洗衣店就真正成為生活裡不可或缺的存在。

《自助洗衣店與消費者行為調查白皮書》：https://dailyview.tw/insight/detail/95

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月9日至2026年1月8日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『自助洗衣店挑選』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物作為本分析依據。