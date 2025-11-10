自助洗衣掉錢包6分鐘就被撿走 警啟動人臉辨識追人

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區黃姓男子，昨天在楠梓新路自助洗衣店洗衣時，不慎掉落錢包，前後僅6分鐘就被撿走，經調閱監視器發現是1名女子拾獲，男子於網路發文尋包指錢包非常重要，警方獲報掌握女子影像，啟動人臉辨識追人。

黃男PO文指出，當時在等衣服洗好，等待過程站起來接了通電話，就是這時候錢包掉了！結果隔壁買早餐的婦女就「順路拿走」一去不回頭，這錢包是非常重要的兄弟送的，錢包裡還有要給合作商的款項，以及各類卡片，拜託大家幫忙。

警方於9日15時許接獲報案，受理後擴大調閱監視器將通知該名婦人到案說明釐清。警方呼籲，民眾在路上撿到錢或遺失物，若不知失主是誰，最正確的處理方式，請立即送到附近的派出所或撥打110報案電話等待警察前來處理，切勿占為己有，以免遭判定為侵占遺失物，將得不償失。

