自助洗衣機內有刀片？天變冷洗被子 女遭割傷

這也好嚇人。有民眾到自助洗衣店洗被子，拿出來卻發現被子被刀片劃破，他的手也被割傷，直呼難道現在去洗衣服都要自求多福了嗎？客人第一時間報警，並通知業者釐清洗衣機裡怎麼會有刀片。

對此，業者拿出監視器自證，上位洗衣客人沒有發現刀片，業者懷疑這位當事客人的被子內夾帶刀片。如今雙方立場不同，後續將給消保官協調。

自助洗衣店，女子洗完被子要拿出來時，手卻被割傷。她看著左手的傷口，一隻手打電話報案。有民眾來到自助洗衣店，她洗完衣服要檢查時卻發現，衣服拿出來是被割破的，連她的手都有割傷，原來洗衣機裡面藏有刀片。

當事洗衣女：「就是我有把被子整個翻開，我是洗被子，它整個破掉。我也有跟他業者談，他業者也有來現場看，反正他就是把責任推得一乾二淨。」

左手鮮血直流，就是這塊小刀片讓女子受了傷。她第一時間打給員警，同時通知業者到場，要釐清怎麼會有刀片。對此業者澄清，絕對不是他們放的，上一個客人洗完都沒事，衣物也沒有被劃破。

當事業者：「上一個完全沒事，碰到你有事你就說我店有問題。我是不是也可以合理地懷疑，你是不是不小心把你的刀片包在被子裡面？你不小心你也沒有注意到。」

當事洗衣女：「我跟他說我會做一些抽血檢查，他也沒有任何表示，他連個關心也沒有，甚至還說是我自己帶刀片去的，我覺得很荒謬。」

洗衣服的女客人打算先去驗傷，不排除提告業者過失傷害。對她來說這就是無妄之災，也打算向自助洗衣店業者求償，目前先考慮向消基會申訴。

新北市消保官王治宇：「業者當然會主張這個刀片不是他放進去的，他沒有過失，但是錄影可能沒辦法拍到這個放刀片的行為人是誰。在這個情形下，消費者向業者還是可以求償。」

自助洗衣店業者拿出監視器畫面證明，同一台洗衣機上一位客人沒有發生意外。如今因為刀片問題跟消費者鬧得不愉快，雙方未來將進行調解，釐清責任歸屬。

