自助餐價錢看結帳阿姨心情？「3菜1飯」竟要115元 民眾傻眼：盤子在吃的

自助餐價格向來讓人猜不透，不少人笑稱結帳阿姨的心情決定菜色價格，近日一名女子在清粥小菜店僅夾了三樣配菜與一碗白飯，竟然要價115 元，消息曝光後引發網友熱烈討論，直呼「這是史上最大盤子」。

一名女子在清粥小菜店僅夾了三樣配菜與一碗白飯，竟然要價115 元，引發網友熱議。 (圖／翻攝自臉書爆料公社)

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文並附上餐點照，表示自己只選了杏鮑菇、青椒、豌豆三樣配菜，搭配一碗白飯，旁邊僅有少量花生小魚乾提味，卻被店家收取 115 元。

她當場質疑價格，老闆則冷淡回應：「我們家的份量比較多，所以價格會比較貴，就是收 115 元。」此說法讓她更加不滿，於是上網發文求評理。

貼文一出，引發網友熱議，許多人認為價格不合理，留言嘲諷「這算合法打劫嗎」、「清粥小菜就算剛發薪水也不敢去」、「小魚乾是不是被當海鮮算了」、「這價格我寧願吃泡麵」。也有人戲稱「自助餐價格根本是世界十大未解之謎」。

也有部分網友指出，清粥小菜店本來就比一般自助餐價格高，可能因此造成落差。

