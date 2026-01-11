自助餐夾到假鱈魚！妹子慘變「噴油機」專家2招辨真偽

不少注重健康飲食的人會特別吃魚補充營養，但一名女網友分享踩雷經驗，她在自助餐夾了「鱈魚」，回家一吃口感怪異，隔天竟變成「噴油機」，放出帶魚腥味的橘黃色油脂的「油屁」，讓她超崩潰，懷疑自己吃到油魚。農業部水產試驗所指出，油魚與鱈魚切片外觀難以辨認，但油魚切面中央有血筋，鱈魚則沒有，且鱈魚肉色白、透明。

一名女網友日前在Dcard分享，她在一家生意很好的自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」和2樣青菜，共160元。回家一吃卻覺得怪怪的，因為魚肉非常扎實、不易散開，魚皮呈現黑色網格狀，口感厚實，和她過去吃過的鱈魚明顯不同。

吃油魚狂噴油屁

女網友表示，當下沒多想就把整片吃光，沒想到隔天開始狂放屁，且每次放出來都感覺內褲濕熱，衝去廁所一看，發現流出的全是橘黃色油脂，味道濃重，是魚腥味混合油耗味，洗都洗不掉，讓她這幾天上班都處於「隨時會社死」的狀態，超級崩潰。

女網友指出，她懷疑自己吃到傳說中的「油魚」，油魚含有人體無法消化的蠟，會導致身體大量排油，而該自助餐並未特別標示，她提醒大家，以後看到魚皮粗糙、黑黑的且口感扎實的「假鱈魚」，千萬不要硬吃，否則可能變成自走「噴油機」。

根據農業部水產試驗所官網，油魚是「棘鱗蛇鯖」與「異鱗蛇鯖」的通稱，市面上常見的切片鱈魚，有不肖業者會用大比目魚或油魚冒充，單看切片難以辨認。油魚切面中央有血筋，鱈魚則沒有；鱈魚肉色白且透明，而油魚口感較厚實。

水產試驗所指出，油魚比鱈魚便宜約三分之一，富含人體無法吸收的高濃度蠟酯，食用過量會以劇烈方式排出體外，排氣時伴隨橘色魚油，清洗時也很難沖掉，需用熱水才能清潔乾淨。目前美國和日本禁售油魚，但台灣尚無相關禁令。

