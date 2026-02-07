自助餐夾1肉4菜被收250元 網轟太坑「店家說話了」

生活中心／綜合報導

自助餐向來因菜色多元、選擇彈性深受民眾喜愛，不過近日高雄有民眾在苓雅區一家自助餐店購買便當，夾了茄子、芹菜豆干、菠菜、番茄炒蛋、糖醋肉與白飯，結帳金額竟高達250元，讓他當場傻眼，並在網路發文自嘲「自助餐快變成我吃不起的樣子」，掀起網友熱烈討論。





對此，店家解釋，為減少消費爭議，今年初已改採電子秤重計價，夾取份量、湯汁多寡都會影響價格，若消費者當下覺得不合理，可立即反映，店家會重新計算。記者實際回到現場夾取相近菜色，結帳金額為195元，與民眾原先消費金額仍有落差，顯示份量與秤重確實成為價格關鍵。

高雄自助餐夾1肉4菜被收250元！網看菜色太坑「店家說話了」

該店家公布計價方式。（圖／民視新聞資料照）









相較之下，台南有便當店因高CP值受到網友大讚，只要90元就能吃到「比臉還大」的雞排，尺寸不僅超過便當盒寬度，甚至幾乎蓋不進盒內。民眾直呼份量十足、肉質扎實，若在一般自助餐店，類似份量恐怕得花上150元以上。同樣是自助餐與便當市場，價格與份量差距極大，能否接受，也讓消費者各有看法。

