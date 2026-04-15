自助餐店驚見正妹老闆娘！竟是「億級女神」陳意涵 新身分曝光

【緯來新聞網】國片《陽光女子合唱團》橫掃7.5億票房，陳意涵也晉升為全台「億級女神」，儘管風波不斷，但事業依舊忙碌。近日她被直擊回歸片場，和導演老公許富翔合作新片，在台北市萬華區的自助餐店當起打菜的店員，空檔還露出苦瓜臉，讓人十分好奇。

陳意涵被直擊回歸片場，飾演自助餐的打菜店員。（圖／翻攝自陳意涵 YiHan Chen 臉書）

根據《CTWANT》報導，導演許富翔的新片《老子》劇組3月21日上午在台北市萬華區的自助餐店取景，陳意涵擔任女主角，穿圍裙飾演經營自助餐的老闆娘，動作熟練、忙著裝便當，乍看下還以為這家店換了正妹老闆娘。而在片中，與她對戲的是多次入圍金鐘的王柏傑。



拍戲空檔，王柏傑第一件事就是抽菸解癮，陳意涵則被捕捉到和另一名女演員神同步，2人不約而同在角落露出苦瓜臉，嘴歪眼斜的崩潰神情，讓人好奇到底發生什麼事。



儘管陳意涵近來風波不斷，但她依舊相當豪爽。日前《陽光女子合唱團》為慶祝大賣7.5億，在飯店舉辦慶功宴，她為了慰勞辛苦的幕後工作人員，上台特地幫忙爭取獎金，自掏腰包提供10萬元抽獎，後續也敲碗加碼，當天總共位工作人員爭取到130萬元的抽獎獎金。



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