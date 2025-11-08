自助餐煎台遭投擲洗衣球冒煙險起火 業者氣炸報警
台北市 / 綜合報導
台北市信義區松山路一間自助餐業者，自家的煎台遭人丟擲不明物體，瞬間冒煙險些燒起來。查看監視器才發現，是2男2女在隔壁的娃娃機店，夾到一盒洗衣球到處亂扔，甚至還丟擲路過的單車騎士。就怕事後引發食安疑慮，自助餐業者準備向4人提告。
2名黑衣男子鬼鬼祟祟，不斷在煎台附近徘徊，看沒人注意，迅速把不明物體丟上煎台，一個不夠又丟了好幾個，來回走動觀察，一旁的女性友人則拿出手機，拍攝嘻笑。
自助餐店業者蘇先生說：「第2次的時候就有冒煙，然後有路過的客人跟我們說，然後我們就趕快出來處理，把火關掉，不然怕危險。」但他們沒停手，挑出盒子裡的物品，從路旁腳踏車置物籃到行經的單車騎士，都成為他們戲弄的對象。
自助餐店員工VS.到場員警說：「剛剛那2個年輕人，他們丟異物到我的煎台上面，導致有冒煙。」自助餐店員工向員警講述當時的狀況，直到把監視器畫面放大檢視，才發現他們丟的竟然是洗衣球，華視新聞記者李思琪說：「當時幾人先在隔壁的娃娃機店，夾完洗衣球後，接著將夾到的洗衣球，丟到旁邊的自助餐煎台。」
娃娃機店內除了常見的玩偶娃娃，現在也有實用的生活用品供民眾夾取，只是沒想到這小小的洗衣球，居然遭人胡亂投擲還可能引發食安問題，自助餐店業者蘇先生說：「其一，食物有中毒的情形，這種事情發生的話，那很危險，如果冒煙，我們沒有及時發現，如果發生火災，影響更大。」
攸關食安這種玩笑開不得，店家準備提告，希望讓他們學到教訓。
