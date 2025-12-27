自助餐用湯匙盛「3樣菜」竟要140元 他喊：價格難接受

自助餐因計價方式不同，時常引起消費爭議。近日台中一位民眾到自助餐夾取3樣菜，分別為茄子、炸雞、番茄炒蛋，結帳竟要價140元，讓他直呼太貴了，同時引發網友2派意見。

民眾夾了3樣菜被收140元。（圖／翻攝自臉書●【爆料公社】●）

有民眾在「●【爆料公社】●」發文表示，他到台中一間自助餐購買便當，夾取一平匙茄子、一平匙炸雞、一平匙番茄炒蛋，不含任何白飯湯品，竟要價140元，讓他不禁直呼「太久沒吃不知道價格，但這份量這價格難受」。

便當菜色曝光後，掀起網友討論，其中有人認為「很便宜了，同樣的品相在新竹沒200應該是吃不到」、「以北部的價格來算，應該還好」、「你蕃茄蛋的量就不少了，是可以請店家再算一次，但你要當下反應」、「北部這樣還好耶」。

廣告 廣告

不過也有人表示，「這樣140元真的貴」、「太貴了啦，自己煮啊」、「自助餐是我不敢碰的」、「自助餐一直以來爭議不斷，價錢本來就認知不同，所以接受的人就買單後就不要有爭議了」。

延伸閱讀

積欠8年國民年金！她一次繳清10萬元 網友直言：很值得

全球懸賞1300萬元獎金！陸華為求解存儲難題

英傳奇樂團驚爆噩耗！吉他手「耶誕節病逝家中」 享壽65歲