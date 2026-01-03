自助餐門口驚悚事故！女子蹲地逗狗遭休旅車輾 驚悚畫面曝光

女子逗狗遭SUV輾入車底愛犬當場死亡。（圖 ／翻攝畫面）

埔鹽鄉2日下午發生一起令人震驚的交通事故，1名44歲陳姓女子在自助餐店用餐後，蹲在店門口逗弄愛犬時，突遭1輛剛起步的休旅車撞上並捲入車底，事故導致小狗當場死亡，而陳女則身受重傷，目前仍在加護病房觀察。警方表示，事故原因初步可能與駕駛沈姓男子分心操作導航有關，但詳細肇責仍在調查中。

根據監視器畫面，陳女當時全神貫注與小狗互動，未料身後的休旅車右前輪直接撞上她和愛犬，將兩者捲入車底，瞬間場景令人怵目驚心，巨大的撞擊聲和呼救聲引來周邊民眾注意，大家立即合力救援，甚至調來堆高機將車輪抬起，成功將意識不清的陳女救出。

廣告 廣告

埔鹽消防分隊抵達後，發現傷者已被民眾救出。救護人員初步檢傷，發現陳女左小腿疑似閉鎖性骨折，全身多處擦挫傷，且有氣胸、骨盆及多處肋骨骨折，立即實施頸圈、長背板固定及供氧處理，並送往彰化醫院急救。

警方調查指出，肇事駕駛沈男當時酒測值為零，雙方彼此不認識，沈男供稱，他起步前正在駕駛座設定導航，疏於注意前方狀況，導致悲劇發生。事故造成一條小生命瞬間喪失，也讓陳女陷入重傷，目前警方將進一步釐清肇責。此起事件提醒民眾，即使在停車或低速起步時，也需高度注意周圍行人和動物，以避免悲劇重演。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼 網笑：葉黃素考慮一下

下班回家「未做1事」惹怒公婆！老公竟補刀12字 網心疼：當媳婦還要會通靈

A-Lin跨年唱到Seven Eleven笑翻全場 原唱也來加一