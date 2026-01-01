自助餐「炸白帶魚」藏陷阱！營養師搖頭：猶如吸油海綿

自助餐常見的炸白帶魚猶如「吸油海綿」，因其扁長身型在裹粉油炸後，沾附麵衣與吸油的空間比其他魚類多更多，建議去除外皮再食用。農業部也指出，白帶魚魚皮屬高普林食物，痛風及尿酸高者應避免食用。

白帶魚富含蛋白質、Omega-3脂肪酸、維生素B12、菸鹼酸及礦物質磷。（圖／Photo AC）

農業部在「食農教育資訊整合平台」網站說明，白帶魚富含蛋白質、Omega-3脂肪酸、維生素B12、菸鹼酸及礦物質磷，這些營養元素為身體帶來不同益處，然而白帶魚皮屬於高普林食物，痛風及尿酸高者應避免食用。

營養師曾建銘也在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，白帶魚本身是優質食物，蛋白質充足，脂肪含量屬於中等程度，不像鯖魚那麼油膩，也不像吳郭魚那般清淡，是營養價值高且口感適中的魚類。

白帶魚本身是優質食物，蛋白質充足，脂肪含量屬於中等程度。（示意圖／Pixabay）

然而曾建銘指出，自助餐中的白帶魚幾乎都經過裹粉油炸處理，雖然外酥內嫩、鹹香下飯，但因其扁長身型導致表面積特別大，能沾附麵衣、吸附油脂的空間明顯比其他魚類更多。原本營養的好魚經過油炸與重鹹調味後，營養優勢大幅流失，反而留下滿滿的油脂、熱量與鈉。

針對有三高或想減重的民眾，曾建銘建議採用兩個拆彈吃法。第一是去除外皮，將白帶魚的酥脆炸皮脫下，只吃魚肉部分。第二是挑選清淡配菜，既然主菜魚肉已經很油，配菜就別再選擇勾芡或炸茄子等高油料理，改選燙青菜等清淡選項。

