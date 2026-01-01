自助餐「炸白帶魚」酥脆超下飯 營養師驚曝：簡直是吸油海綿！

生活中心／程正邦報導

「酥炸白帶魚」是自助餐中常見的主菜。(示意圖)

在自助餐店琳瑯滿目的主菜中，「酥炸白帶魚」因其金黃鹹香、肉質細嫩，始終是熱門選項。許多外食族認為挑選魚類作為主餐能攝取「優質蛋白質」，然而營養師曾建銘發出警訊，這種扁平狀的魚類經過油炸後，吸油量遠超想像，甚至形容它是一塊「吸油海綿」，建議民眾食用時需多一道手續，才不會讓健康大打折扣。

「清秀好魚」變身熱量炸彈？關鍵出在表面積

營養師曾建銘在社群平台發文分析，白帶魚本身其實是非常理想的食材，脂肪含量適中，介於肥美的鯖魚與清淡的吳郭魚之間，具備獨特的「優質氣質」。然而，白帶魚天生扁長的身型，造就了極大的表面積。

當白帶魚裹粉下鍋油炸時，其扁平外型能沾附麵衣的面積比一般圓身魚類更多，導致油脂吸附量驚人。另外，經過高溫油炸與重鹹調味，原本低負擔的蛋白質會被過多的油脂、鈉含量淹沒，變成「只剩熱量，沒有靈魂」的負擔食物。

營養師提醒，酥炸白帶魚高納又多油，根本是「吸油海綿」。（示意圖）

老幼皆宜的營養寶庫 農委會：這兩類人要少吃

根據農業部「食農教育資訊整合平台」資料顯示，白帶魚肉質細膩且細刺較少，非常適合年長者與幼兒。除了是優質蛋白質來源，白帶魚還富含多種機能性營養：

1. 心血管與神經保護： 含有 Omega-3 脂肪酸、維生素 B12 及菸鹼酸，能保護心臟並維持神經系統運作。

2. 骨骼與肌肉成長： 內含支鏈胺基酸（BCAA）幫助肌肉增長，磷與鈣則能維持牙齒與骨骼強健。

雖然營養豐富，但白帶魚的魚皮含有較高普林。農業部特別提醒，患有痛風或尿酸過高的民眾應謹慎食用，避免引發不適。

營養師教你「聰明吃法」：去皮取肉、綠葉平衡

若在自助餐店難抵炸魚誘惑，曾建銘提供三個健康替代方案，讓外食族能滿足口慾兼顧健康：

* 去皮吃肉： 撥開酥脆的炸皮，僅食用內部細緻的魚肉，可避開大部分吸附的油脂與澱粉麵衣。

* 搭配清淡： 既然主菜選了炸物，配菜應避開炸茄子或勾芡類（如西魯肉），改選清燙或蒜炒青菜來平衡油膩。

* 烹調改道： 在家料理時，建議將油炸改為乾煎、紅燒或鹽烤，更能保留白帶魚的原味與營養。

