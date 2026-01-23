自助餐425元網友嫌貴 店家調監視器比對：分量不同

台中市 / 綜合報導

台中一位民眾到南屯一間自助餐店買飯，點了水蓮、高麗菜、糖醋肉、炒蛋等2盤菜色，結帳時發現要425元，在網路PO文自嘲「吃米不知道米價」，引起網友討論認為太貴了。實際回到店家，業者調出當時顧客買飯時的監視器比對，認為PP文的照片和實際購買的 分 量已經有落差，強調價格都會按照實際分量來計算。

民眾吃自助餐，一盤是水蓮高麗菜糖醋肉炒蛋，另一盤有花椰菜荷包蛋豬柳等菜色，這樣兩盤要425元，讓民眾直呼「我真的吃米不知道米價」，引起網友討論「貴了一點」。

廣告 廣告

這是台中南屯區一間自助餐店，店裡各樣青菜、排骨、炒蛋菜色豐富，實際點一次網友同款菜色，秤一秤價格還不到400元，非當事顧客說：「魚啊，糖醋排骨，雞柳那個。」記者VS.非當事顧客說：「(425元你覺得可以)對，可以接受，他的量是比我預估的還要再多一點。」

民眾看到菜色有菜有肉有魚，400多元是可接受的價格，而且店內都有貼出公告，寫下一份大約等於一平匙約50公克，菜品上也有價格標示，非當事顧客說：「滿合理的，都還好啊，我在其他地方吃大概也這種價格，不錯啊，合理合理。」常吃的顧客都認為店家價格合理，針對網友質疑，店家也調出當天監視器比對，認為顧客結帳時菜量和PO文的菜量不一樣。

店家說：「肉量就有明顯減少，還有苦瓜也有減少，然後有一個區塊的東西也不見了，(PO文)呈現出來的跟他實際當下的，計價的菜量是不一樣的。」店家也說，計價時會將菜色夾起來，依照實際分量來計算，民眾如果有疑慮，櫃檯區備有電子磅秤可以使用，避免結帳爭議。

原始連結







更多華視新聞報導

天價自助餐？民怨5菜1米粉「500元」 店家：應不只1個便當

4盒便當要價近千元引議！ 闆娘收9百元喊「貨真價實」

自助餐3菜1魚280元太貴？ 網掀討論：颱風有關

